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Kozanköy, ‘bende varım’ dedi

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2. Grup mücadelesinde Yeşil Harnıp Kozanköy konuk ettiği Akdeniz 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik yarışına ortak oldu

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Kozanköy, ‘bende varım’ dedi
İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.
BTM 2. Lig 2. Grup mücadelesinde Yeşil Harnıp Kozanköy konuk ettiği Akdeniz 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Yusuf Atlar’ın yaptığı karşılaşmada Yeşil Harnıp Kozanköy38. dakikada  Salih’in attığı golle ilk devreyi Akdeniz karşısında 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye hızlı başlayan Kozanköy takımı 47. Dakikada Murat, 50. dakikada Kadir ve 73. dakikada ise Yusuf’un attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Yeşil Harnıp Kozanköy 8 puana yükselerek zirve yarışına ortak oldu.
 
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