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Kourbelis tarihe geçmek istiyor

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Trabzonspor’un yeni sezon transferlerinden Dimitrious Kourbelis, ''Türkiye’de oynayan Yunanlılar iyi geçmiş bıraktılar, iyi izler bıraktılar. Ben de buna devam ettirmek, tarihe geçmek ve iyi anılmak istiyorum.'' dedi

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Kourbelis tarihe geçmek istiyor
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Yunan futbolcu, “Yunanistan’ı terk etmek hiç kolay değildi. Ailem, arkadaşlarım, herkes orada ama yeni kariyerim için olabilecek en iyi, en doğru yerdeyim. Türkiye’de oynayan Yunanlılar iyi izler bıraktılar. Ben de bunu devam ettirmek, tarihe geçmek ve iyi anılmak istiyorum” dedi.
Trabzonspor’a yaz sezonunda katılan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis, kulüp dergisinin 209’uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve Trabzonspor’a transferini değerlendiren Kourbelis, bordo mavili takıma transferinden önemli yeri olan Bakasetas ile olan arkadaşlığını ve hayalini anlattı.
''TAKIMIMI YUKARIYA TAŞIRIM''
Hırslı bir futbolcu olduğunu anlatan Kourbelis, “Her zaman takımı için oynayan, asla vazgeçmeyen bir oyuncuyum. Sahada arzusu, tutkusu ve bitmek bilmeyen hırsı olan bir futbolcu izleyeceksiniz. Topla sakinim, oyunu anlarım, iyi okurum, takımım için en iyisini verip takımımı yukarıya taşırım” dedi.
Küçük yaşta başladığı futbol kariyerine dayanarak, genç futbolculara tavsiyeler veren Yunan oyuncu, “Futbola, yaşımı hatırlamayacak kadar küçük yaşta başladım. Sonra mahallemde oynadım, ardından da profesyonel futbol hayatım başladım. Eğer gençler yeteneğine güveniyorsa çok çalışmalı, asla vazgeçmemeli. Bu yolda karşılarına birçok zorluk gelecek. Bunun önemli noktası işte burada, asla vazgeçmemek. Tıpkı maçta olduğu gibi, maça kötü başlayabilirsiniz ama sonra pes etmeden sonuna kadar başarıya koymak için çalışmalısınız. Güçlükler, eğer kendinize güveniyorsanız ve üzerine giderseniz, sonunda sizi güçlendirir” diye konuştu.
 

Etiketler; #Trabzonspor
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