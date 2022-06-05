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Korkuteli’nden tarihi galibiyet

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BTM 2. Lig 5. Grup takımlarından olan Korkuteli Gençlik Derneği ilk kez katıldığı ligde ilk galibiyetini konuk ettiği Tuzlaspor’u 3-1 mağlup ederek aldı

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Korkuteli’nden tarihi galibiyet
İktisatbank BTM 2. Ligin yeni ekibi Korkuteli Gençlik Derneği tarihi bir galibiyet aldı.
BTM 2. Lig 5. Grup takımlarından olan Korkuteli Gençlik Derneği ilk kez katıldığı ligde ilk galibiyetini konuk ettiği Tuzlaspor karşısında 3-1 lik galibiyetle aldı.
Dörrtyol Adem Nurel Stadı’ndaki karşılaşmada Korkuteli Gençlik Derneği’nin elde ettiği tarihi galibiyetinde ilk golü de Onur Gökalp tarafından atılırken, diğer 2 golü ise Tugay Yavuz attı.
 
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