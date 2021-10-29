Korbay: Eylemde yerimi alacağım

Berkem Korbay, “BTM Liglerinin başlayamama sebebi uçuş puanı biriktiren biridir. Yapılacak eylemde yerimi alacağım. Hakkımızı nasıl aramamız gerekiyorsa öylearayacağız.” açıklamasını yaptı

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, BTM kulüplerine ve BTM kulüpleri için mücadele başlatan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na destek verdi.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

“BTM Ligleri 70’den fazla köy ve 1500 futbolcuyu ilgilendirir. BTM Birinci Ligi için yatırım yapanlar, aylardır sezonun başlamasını bekleyenler vardır.

BTM 1 ve BTM 2. Ligin başlayamama sebebi uçuş puanı biriktiren biridir. Köy gençliği artık kötü yola düşebilir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, BTM kulüpleri ileyapacağı eylemde yerimi alacağım. Hakkımızı nasıl aramamız gerekiyorsa öyle arayacağız. Ben de sokaklara düşeceğim.Çünkü bu dev camia,bu memleketin atar damarıdır.”

