Konyaspor, Trabzonspor'u üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı 2. maçtan da puansız ayrılan Karadeniz ekibinde Bakasetas, 45+4'te kırmızı kart gördü

MEDAŞ Konya Büüykşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor, 37. dakikada Alejandro Pozuelo ile eşitliği yakaladı: 1-1 45+4. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde VAR'ın uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, bordo-mavili oyuncuya kırmız kart gösterdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Konyaspor, eksik kalan rakibi karşısında 85. dakikada Soner Dikmen'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan sürede skor değişmedi ve ev sahibi Arabam.com Konyaspor, 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ikinci maçından da puansız ayrılan ve galibiyet hasreti karşılaşmaya çıkan Trabzonspor 45 puanda kaldı. Karadeniz ekibinin yüzü özellikle bu sezon deplasmanda gülmüyor. Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 7 aydır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, deplasmandaki son lig galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında almıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta taraflar 1'er puana razı olmuştu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Trabzonspor 2-0 öne geçmiş; ancak mücadele 2-2 sona ermişti.