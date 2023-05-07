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Konyaspor ile Kayserispor yenişemedi

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı

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Konyaspor ile Kayserispor yenişemedi
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Taraflar sahadan karşılıklı ikişer golle ve birer puanla ayrıldı. 
Kayserispor'un golleri 46 ve 52'de Miguel Cardoso'dan geldi. Konyaspor'un sayılarını ise 48'de Uğurcan Yazğılı ile 55'te Soner Dikmen kaydetti. 
Bu sonuçla Kayserispor puanını 49'a, Konyaspor ise 46'ya yükseltti.
 
 
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