Konyaspor ile Kayserispor yenişemedi

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Taraflar sahadan karşılıklı ikişer golle ve birer puanla ayrıldı.
Kayserispor'un golleri 46 ve 52'de Miguel Cardoso'dan geldi. Konyaspor'un sayılarını ise 48'de Uğurcan Yazğılı ile 55'te Soner Dikmen kaydetti.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 49'a, Konyaspor ise 46'ya yükseltti.
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