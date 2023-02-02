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Konyaspor'da kan kaybı sürüyor

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

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Konyaspor'da kan kaybı sürüyor
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.
67. dakikada Cebrail Karayel'in kendi kalesine attığı golle İstanbulspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde 2 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 18 yaptı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
 
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