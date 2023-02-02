Konyaspor'da kan kaybı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.

67. dakikada Cebrail Karayel'in kendi kalesine attığı golle İstanbulspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde 2 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 18 yaptı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

