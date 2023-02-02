Konyaspor'da kan kaybı sürüyor

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.
67. dakikada Cebrail Karayel'in kendi kalesine attığı golle İstanbulspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde 2 maç sonra galip gelen İstanbulspor puanını 18 yaptı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
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