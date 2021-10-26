Köksal: İsteğimiz futbolun başlatılmasıdır

Tayfun Köksal, “Hiçbir BTM kulübü hakem ücretlerini ödeyecek durumda değildir. İsteğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde gençlerimizin tek eğlencesi olan futbolun tez zamanda başlatılmasıdır” açıklamasını yaptı

1461 İskele Trabazonspor kulüp başkanı Tayfun Köksal, KTFF BTM Birinci Lig kulüp başkanları toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tayfun Köksal’ın açıklamaları şöyle:

“Herkesin bildıği üzere 2019 yılında BTM İkinci Lig maçlarının hakem ücretlerinin hükümetimiz tarafından ödeneceği açıklanmasına rağmen, 2 yıldır ödeme yapılmamıştır.

Bizler 1461 İskele Trabazonspor kulübü olarakgerek BTM 1 gerekse U15, U17 liglerimizin bir an önce başlatılması ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması arzusundayız. Liglerimizin oynanmaması veya akademi liglerimizin başlamaması sporcularımızı geri götürecektir.2 yılı aşkın süredirakademilerimiz ve A takımımız pandemiden dolayı sadece antreman yapmakta, liglerde boy gösterememektedir.Liglerimizin oynanmaması kulübümüzüde ekonomik olarak geri çekecektir.Biz bütün hazırlıklarımızı liglerin Aralık ayındabaşlayacak şekilde yapmaktayız.

Hiçbir BTM kulübü veya akademiler kendi kasasından hakem ücretlerini ödeyecek durumda değildir. Ülke şartları zaten ortadadır. Bizler spora ve sporcuya değer verilmesini ülke yönetimimizden ve federasyonumuzdan bekliyoruz.

İsteğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindegençlerimizin tek eğlencesi olan futbolun tez zamanda başlatılmasıdır.”

