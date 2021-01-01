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Köksal: Bize de katkı yapılmalı

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Tayfun Köksal, Futbol Federasyonuna çağrıda bulunarak, BTM Ligi kulüplerine de katkı yapılmasını isterken, “BTM kulüpleri susmasın. Sonuçta bizler de KKTC’de futbol oynuyor ve bizler de gençlerimize hizmet ve emek veriyoruz. Bize de katkı yapılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Köksal: Bize de katkı yapılmalı

BTM Birinci Lig kulüplerinden İskele Trabzonspor kulüp başkanı Tayfun Köksal, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna (KTFF) çağrıda bulunarak,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun alacağı 4. dilim ödemeden BTM Ligi kulüplerine de katkı yapılmasını istedi.
Tayfun Köksal’ın açıklaması şöyle:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna (KTFF) alması gereken 4. dilim ödeme herhalde yapılacaktır.
Süper Lig ve 1.Lig takımlarımıza bu paradan katkı verilecek. BTM kulüpleri olarak bizlere de bu katkıdan verilmelidir.Bizler de KKTC’de futbol oynayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetikulübü sınırları içerisinde olan kulüpleriyiz. Bu nedenle BTM kulüpleri de katkı sırasında düşünülür diye umut ediyorum.
BTM kulüpleri,federasyona üye 32 kulübün dışındaki kulüplerdir.Ama BTM kulüpleri, federasyona katılım ücreti, lisans ücreti alınan kulüplerdir. Bunu hatırlatmak istedim.
BTM kulüplerisusmasın.Sonuçta bizlerde bu KKTC’de futbol oynuyor ve bizler de gençlerimize hizmet ve emek veriyoruz.”
 

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Etiketler; #BTM #Futbol Federasyonu
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