KKTFAD Kupası’nda kozlarını paylaşacaklar

M. Değirmenlik ve Dems C. Çanakkale takımları bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu yıl ilk kez oynanacak olan KKTFAD Kupası’nda karşı karşıya gelecekler

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KKTFAD) Kupası bu akşam sahibini bulacak. KKTFAD adına ilk kez oynanacak olan maçta M. Değirmenlik ve Dems C. Çanakkale takımları bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçın normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa doğrudan penaltı atışlarına gidilecek.

Yapılan kura çekimi sonrasında ev sahibi takım olarak Dems C. Çanakkale Kulübü belirlendi.

Dernek lokalindeki basın toplantısına M. Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan ve teknik adam Özgü Bayraktar ile Dems C. Çanakkale kulüp başkanı Süleyman Can ve teknik adam Ahmet Ogan katıldı.

Dernek başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı konuşmada bu anlamlı kupayı geleneksel hale getirilerek her yıl oynamak istediklerini belirtirken kupada karşılaşacak her iki takıma teşekkür ederek başarılar diledi. M. Değirmenlik kulüp başkanı ve teknik adamı da uzun bir aradan sonra böyle bir maçla futbola dönmenin heyacanını yaşadıklarını ve ilk kez oynanacak bu kupa maçını kazanmak istediklerini dile getirdiler.

Dems C. Değirmenlik Kulübü başkanı ve teknik adamı da kupayı kazanmak istediklerini ve lig öncesi böyle anlamlı bir maçı kazanarak lige moralli girmek istediklerini söylediler.