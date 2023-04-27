KKTFAD ayın başarılı antrenörleri belirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde ikinci devre devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan 4 haftalık (Mart) periyotta takımlarında ikinci devrede başarılı antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig, 1.lig A2 süper lig, A2 1.ligden 21-22-23-24.haftada başarılı olan antrenörler belirlenerek başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

15 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 15 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa 1.ligde Yalova, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1.ligde Düzkaya, Baf Ülkü Yurdu, Puma Kadınlar liginde ise Dem’sCons.Mağusa Spor Akademisi takımlarında görev yapan toplam 15 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri NicosiaMotors, Sports Market, Uhlsport sponsorluğunda 3 Mayıs Çarşamba akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörler ödül töreni saat 20:30 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ve Puma Kadınlar Liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.

Aksa 1.Lig

Yalova

Antrenör Serkan Önet, yardımcı antrenörÇağakan Kılıç, kaleci antrenörü Erdinç Arabacıoğlu.

Aksa A2 Süper Ligi

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.

Doğan Türk Birliği

Antrenör Reşat Aysu, antrenörBurcan Cantaş.

Aksa A2 1.Lig

Düzkaya

Antrenör Hasan Yaralıoğlu, antrenör Necati Çoban.

Baf Ülkü Yurdu

Teknik direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.

Puma Kadınlar Ligi

Dem’sCons.Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı.



