K.Kaymaklı yıldızları finalde

Turkcell U-15 Ligi yarı final 2. Maçında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu takımını 2-1 mağlup eden K.Kaymaklı adını finale yazdırmayı başardı

Turkcell U-15 Ligi yarı final 2. maçında Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu U-15 takımlarının galibi yine K. Kaymaklı takımı oldu.

Yarı final ilk maçını deplasmanda 3-0 kazanan K.Kaymaklı U-15 takımı dün oynanan ve orta hakemliğini Arif Malek’in yaptığı rövanş maçında da sahadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

K.Kaymaklı takımının finalde rakibi ise Doğan Türk Birliği oldu.

