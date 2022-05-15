K.Kaymaklı yıldızları finalde

Turkcell U-15 Ligi yarı final 2. maçında Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu U-15 takımlarının galibi yine K. Kaymaklı takımı oldu.
Yarı final ilk maçını deplasmanda 3-0 kazanan K.Kaymaklı U-15 takımı dün oynanan ve orta hakemliğini Arif Malek’in yaptığı rövanş maçında da sahadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
K.Kaymaklı takımının finalde rakibi ise Doğan Türk Birliği oldu.
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