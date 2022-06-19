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Kırıkkale son dakikalarda güldü

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BTM 2 Lig 4. Grup 5. Hafta karşılaşmasında Kırıkkale konuk olduğu Yeniceköy’ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı

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Kırıkkale son dakikalarda güldü
İktisatbank BTM 2. Lig 4. Grup 5. Hafta karşılaşmasında Kırıkkale konuk olduğu Yeniceköy’ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Kırıkkale Arda Olagoke ile 1-0 öne geçerken i,lk devrenin son dakikalarında ev sahibi Yeniceköy Serhat’ın ayağından beraberlik golünü buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken, maçın son dakikalarına girerken Kırıkkale Onur’un ayağından bulduğu golle skor 1-2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Yeniceköy 1 – Kırıkkale 2 şeklinde tamamlandı.
Kırıkkale bu galibiyetle puanını 10 yaparak 2. Sıya yükselirken Yeniceköy 8 puanla 3. Sırada yer aldı.
 
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