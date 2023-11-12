"Kimsenin hakkı yenmesin"

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, bugün oynanan Dem’sCons. Çanakkale maçının ardından basın açıklaması yaptı. Maçın 42. Dakikasında Şükrü Erdoğan’ın kaleci Yusuf’un müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonu görmezden geldiğini ve net penaltılarının verilmediğini belirten Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, hakemler tarafından ne kendi takımının nede başka takımların haklarının yenilmemesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Mormenekşe maçından sonra hem teknik direktör Özgü Bayraktar’ın hem de kulüp Asbaşkanı Ebru Törehan’ın disiplin cezası aldıklarını bu cezalara itiraz etmediklerini ve cezalarını çektiklerini ifade eden Hakan Törehan, ceza sistemine hakemlerin de dahil olmasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bugün kendilerini mağlup eden Dem’sCons. Çanakkale takımını aldığı galibiyetten dolayı başkanını, yönetimini, teknik heyet ve oyuncularını kutladığını belirten Hakan Törehan, maçın görüntülerinin gerekli merciler tarafından izlenmesini istediklerini ve özellikle 42. Dakikada yaşanan oyuncuları Şükrü Erdoğan ve Dem’sCons. Çanakkale kalecisi Yusuf Yontar’ın pozisyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Mehmet Sezener’in bugün adına performans anlamında iyi bir gün geçirmediğini de söyleyen Törehan, tekrardan Dem’sCons. Çanakkale takımını aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti. Amaçlarının ülke gençliğine hizmet olduğunu söyleyen Törehan, kulüp başkanlarının, teknik adamların ve futbolcuların zor şartlarda özveri ile çalıştığını ve ortaya güzel bir şeyler çıkarmak için mücadele ettiklerini belirtirken, hakemlerin de bu güzelliğe iyi performansları ile dahil olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

