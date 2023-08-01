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Kerem Demirbay Galatasaray'da

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Kerem Demirbay Galatasaray'da
Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu, bu gece İstanbul'a gelecek.
Kerem, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak. Kerem Demirbay, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon avro maaş alacak.
Türk asıllı Alman futbolcu, yerli statüsünde sahaya çıkabilecek. Kerem Demirbay, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 36 maçta 5 gol 3 asistlik katkı verdi.
 
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