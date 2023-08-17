Kaymaklı’nın rengi gibi enerjisi de artık yeşil

Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı Kulübü, antrenman ve maç yaptığı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’na solar enerji panellerini kurarak temiz enerji kullanımına geçerek kulüp için önemli bir adım attı.

K.Kaymaklı Kulübü yapılan çalışmayı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Yıllarca inlettik bu tribünleri Yeşil - Siyah diye . Sahamız yeşil , formamız yeşil artık enerjimiz de yeşil. Sürdürülebilir bir dünya , daha yeşil bir gelecek için sahamızın enerjisini güneşten alıyoruz . Katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz”

