Kaymaklı’da Münür Özler aday

Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı'da hareketli günler yaşanıyor. Başkan Akay Aşina'nın istifasından sonra önümüzdeki hafta yapılacak olağanüstü genel kurulda Münür Özler başkan adayı olduğunu açıkladı.

K.Kaymaklı Kulübü’nde geçmiş yıllarda yöneticilik görevi yapan, camianın sevilen isimlerinden Münür Özler, eski başkan ve yöneticilerle de görüştüğünü, kulübün özlenen noktaya taşınması adına güçlü bir yönetim kadrosuyla çalışacaklarını söyledi.

