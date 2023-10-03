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Kaymaklı, Topaloğlu'na emanet

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Kaymaklı, Topaloğlu'na emanet
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Aksa Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı’da dün yapılan toplantı sonrasında teknik direktör Kadir Hakel’le yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör ve ekibi belirlendi.
K.Kaymaklı yönetiminin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda teknik direktör Hasan Topaloğlu ve ekibiyle anlaşmaya vardı.
Az önce teknik direktör Hasan Topaloğlu’yla anlaşma imzalayan K.Kaymaklı yönetimi yaptığı açıklamada, Topaloğlu’nun yardımcılıklarını Hüseyin Dorak ile Hasan Kargılı, kaleci antrenörlüğünü ise Ozan Uzunoğlu yapacak.
 
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