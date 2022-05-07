Kaymaklı oh dedi

Küçük Kaymaklı, ligin son maçında Yeşilova'yı farklı mağlup ederek play out dışına çıktı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Gökhan, Mikail, Tuğrul (Dk 87 Arda Aşina), Agit (Dk 87 Alp), Yankı (Dk 87 Ahmet), Felix, Sertan (Dk 74 Hasan Çakır), Arda Kortay (Dk 17 Mehmet Koyuncu)

MAY: Kemal, Mustafa Vardi, Bayram (Dk 76 Özgür Gül), Mejdi, Ömer Gül, Mehmet Tekin (Dk 72 Yakup), Vakkas, Aksel, Memduh, Billy, Chibuzor

Goller: Dk 18 Obada Felix Dk 52 Sertan Kırma Dk 68 Mehmet Koyuncu Dk 84 Tuğrul Çiftçioğlu

Aksa Süper Ligin son haftasında k.Kaymaklı cezası nedeniyle Cihangir’de konuk ettiği M.A. Yeşilova’yı mağlup ederek sezonu play-out hattı dışında tamamlayarak rahat bir nefes aldı.

Dk 2 MAY atağında Billy’in pasında topla buluşan Vakkas’ın vuruşunda kaleci Raif ayaklarıyla topu çıkardı.

Dk 17 Kaymaklı frikik atışında Felix’in vuruşunda top auta gitti. Dk 18 Kemal’ıın pasında topla buluşan Mejdi’nin hatalı pasında Felix topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk 45 Kaymaklı atağında Felix karşı karşıya kaldı vuruşunda top auta gitti.

Dk 52 Felix’in pasında topla buluşan Sertan sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Dk 68 K.Kaymaklı organize atağında sol çaprazdan Mehmet Koyuncu’nun vuruşunda top ağlara gitti.3-0

Dk 84 Yankı’nın pasında topla buluşan Tuğrul’un vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

Bu sonuçla K.Kaymaklı play-out dışında kaldı. K.Kaymaklı 42 puana yükseldi. MAY 51 puanda kaldı.