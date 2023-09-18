Kaymaklı'nın 2. yabancısı Billy Micheal

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, ikinci yabancısını Billy Michael olarak belirledi. Küçük Kaymaklı, Gozar’ın sakatlığından dolayı ilk 6 hafta sahalardan uzak kalacağını göz önüne alarak bu futbolcuyla yollarını ayırdı.
K. Kaymaklı, Billy Michael’i Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak kadrosuna kattı.
Orgill'in kadroya dahil edilmesiyle Doğan yönetiminin kiralanacağını açıkladığı başarılı hücum oyuncusu Kaymaklı ile sözleşme imzaladı.
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