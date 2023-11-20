Kaymaklı'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Küçük Kaymaklı’da yeni yönetim Münür Özler başkanlığında ilk toplantısını kulüp binasında gerçekleştirdi.

Özlenen başarılı günlere ulaşma parolasıyla, yüksek motivasyonla geçen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.



Görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan: Münür Özler

Spordan Sorumlu Asbaşkan: Buran Atakan

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Çağdal Atakan

Genel Sekreter: Tuğberk Kaya

Mali İşler Sorumlusu: Ünsal Aröz

Mali İşler Yardımcısı: Fikret Aytaç

Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu: Murat Şair

Sosyal ve Kültürel İşler Yardımcısı: Ayşe Tahir Serhat

Tesisler Sorumlusu: Hasan Efe ve İbrahim Mısırlıoğlu

Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar

Altyapı Sorumlusu: Salahi Mısırlıoğlu

Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Hale Kırman

Faal Üyeler: Özer Hafız, Kemal Kavaz, Cengiz Beneklikartal, Mustafa Dağaşaner, Volkan Yıldız, Doğukan Kamacıoğlu, Özdemir Özerem