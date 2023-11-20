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Kaymaklı'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı

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Kaymaklı'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı
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Küçük Kaymaklı’da yeni yönetim Münür Özler başkanlığında ilk toplantısını kulüp binasında gerçekleştirdi. 
Özlenen başarılı günlere ulaşma parolasıyla, yüksek motivasyonla geçen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. 

Görev dağılımı şu şekilde oluştu; 
Başkan: Münür Özler 
Spordan Sorumlu Asbaşkan: Buran Atakan 
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Çağdal Atakan 
Genel Sekreter: Tuğberk Kaya 
Mali İşler Sorumlusu: Ünsal Aröz 
Mali İşler Yardımcısı: Fikret Aytaç 
Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu: Murat Şair 
Sosyal ve Kültürel İşler Yardımcısı: Ayşe Tahir Serhat 
Tesisler Sorumlusu: Hasan Efe ve İbrahim Mısırlıoğlu 
Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar 
Altyapı Sorumlusu: Salahi Mısırlıoğlu 
Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Hale Kırman 
Faal Üyeler: Özer Hafız, Kemal Kavaz, Cengiz Beneklikartal, Mustafa Dağaşaner, Volkan Yıldız, Doğukan Kamacıoğlu, Özdemir Özerem
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