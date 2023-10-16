Aksa 1. Ligin 4. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, liderM.Değirmenlik’in de sahasında Esentepe ile 2 – 2 berabere kalmasıyla ligde kayıpsız takım kalmadı.Bu hafta oynanan karşılaşmaların 3 tanesini deplasman takımları, 2 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesinde Değirmenlik’e farklı mağlup olan Gönyeli takımı konuk olduğu Geçitkale’yi farklı mağlup ederek zirve için iddiasını sürdürürken, hedefi üst lig olan Mormenekşe konuk olduğu M. HacıaliYılmazköy karşısında sahadan 3-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini almış oldu.Ligde 4. Hafta sonunda namağlup takım sayısı 4 kalırken, bunlar M.Değirmenlik, M. H. Yılmazköy, Yalova ve Esentepe oldular. Öte yandan Baf Ülkü Yurdu 4. Haftayı da puansız olarak kapatırken, Binatlı ve Hamitköy takımları ise henüz galibiyetle tanışamayan takımlar oldu. Ligin en az gol yiyen takımı 2 golle Girne Halk Evi olurken, en fazla golü atan takım ise 16 golle Değirmenlik oldu.Aksa 1. Ligin 4. Haftasında oynanan 8 maçta 24 gol atılırken, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. Bu hafta en farklı galibiyetleri Gönyeli 4 - 0 ile Çanakkale ise 3 – 0’la aldılar. Haftanın tek golsüz maçı ise Uni. Maraş – Lapta arasında oynandı.Gol krallığı yarışında M.Değirmenlik futbolcusu Kasım attığı penaltı golüyle 8 gole ulaşırken takipçisi Gönyeli’den İlyas 2 gole haftayı kapatarak 7 gole ulaştı.Bu hafta 8 maçta toplam 34 sarı kart gösterilirken, 2 de kırmızı kart çıktı. Kırmızı kartlardan biri Değirmenlik’teHalil Uçar’a diğer ise Binatlı’dan Yusuf Kumaş’a çıktı.Aksa 1. Lig’de 2. Sezonunu oynayan M.HacıaliYılmazköy, konuk ettiği ligin iddialı takımlarından Mormenekşe’yi 3 – 1 mağlup ederek zor bir deplasman olacağını gösterirken, haftanın da takımı olmayı hak etti.Zorlu Düzkayadeplasmanına konuk olan Yalova takımı geriye düştüğü karşılaşmada önce beraberliği sonra ise uzatma anlarında Selçuk’la galibiyeti buldu. Selçuk hem orta alanda takımını ayakta tutan hem de galibiyeti getiren golü atarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Ligin 3. Haftasında kendi evinde ağır bir yenilgi alan takımı Gönyeli’yi iyi toparlayan teknik direktör Çağan Çerkez, Geçitkaledeplasmanında takımını iyi koordine ederek ve yerinde değişikliklerle galip gelmesini bildive haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Geçitkale ile Gönyeli arasında oynanan zorlu maçta maç boyunca pozisyonlara yakın olan ve oyunu çok fazla kesmeden oynatmaya çalışan tecrübeli düdük Mehmet Sezener, sadece 1 kart göstererek de maçı iyi bir performansla tamamladıÖvgü(Yalova), İbrahim (Ozanköy), Emek(Esentepe), Ertuğrul(Gönyeli)Yusuf (Çanakkale), Salih (M.H. Yılmazköy), Hasip(Yalova), Berkay(Gönyeli), Sami(D. C. Çanakkale), Ertuğrul(Gönyeli), Selçuk(Yalova), Hüseyin Deynekli(M.Değirmenlik), Yunus Emre(M. H. Yılmazköy), İlyas(Gönyeli), İbrahim (Ozanköy)M.H.Yılmazköy – Mormenekşe: 3 – 1Düzkaya - Yalova : 1 – 2M.Değirmenlik – Esentepe: 2 – 2Geçitkale – Gönyeli: 0 – 4Ozanköy - BafÜ.Yurdu: 3 – 1Hamitköy - Girne H.Evi: 1 – 1Ünimar Maraş – Lapta: 0 – 0Binatlı - D.C.Çanakkale: 0 – 3Gönyeli – U. MaraşLapta – Baf Ü. YurduYalova – M. DeğirmenlikMormenekşe – HamitköyEsentepe – GeçitkaleGirne H. Evi – DüzkayaBinatlı – OzanköyDem’s C. Çanakkale –M. HacıaliYılmazköy