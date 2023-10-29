Kartallar, Karşıyaka’yı evinde parçaladı

Süper Lig’de çıkış arayan iki takım Karşıyaka ile Yenicami arasında oynanan karşılaşmada Yenicami rakibini 5 -1 mağlup ederek rakibini adeta evinde parçaladı

Stat: Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Berk Bağrıkara, Burak Yiğit

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Mehmet Göktaş(DK 46 Sena), Mustafa Süzgen(DK 36 Rahmi), Ahmet Hatay, Mustafa Vardi, Ali(DK 60 Ayhan), Diatta, Toykan(DK 60 Barkın), Pote, Burak.

Yenicami: İdris, Kaan, Koray, Hasan Kanlı(DK 71 Cenker), Mehmet Çavuş(DK 71 Doğukan), Ali Üçtaş(DK 63 Hüseyin Paşa), Emirhan, Fikret(DK 75 Can), Chrıstian, Yakup, Uzochukwu(DK 62 Barış).

Kırmızı Kart: DK 53 Rahmi, DK 80 Burak(Miracle Karşıyaka).

Goller: Dk 75 Diatta(Miracle Karşıyaka), Dk .15 Uzochukwu, Dk. 45+1 Mustafa Vardi(K.K.), Dk. 45+2, 59 Chrıstian, Dk. 52 Fikret (Yenicami).



5.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında Ali Özbahar’ın ortasında arka direkte Diatta’nın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

11.DK: Sol kanattan gelişen bir başka Miracle Karşıyaka atağında Diatta’nın ortasında ceza alanı içerisinde Pote’nin vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

12.DK: Yenicami kontra atağında savunma arkasına atılan topta Uzo’nun karşı karşıya vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

14.DK: Bir başka Yenicami kontra atağında ceza alanına girer girmez Chrıstian’ın vuruşunda top yandan az farkla auta giti.

15.DK: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Uzochukwu takımını öne geçirdi. 0-1

33.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı dışından Diatta’nın vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

45+1.DK: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Mustafa Vardi ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi.0-2

45+2.DK: Bir başka Yenicami kontra atağında Uzochukwu’nun pasında Chrıstian topu filelere gönderdi.0-3

47.DK: Miracle Karşıyaka atağında Toykan’ın sol kanattan direk kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

52.DK: Yenicami kontra atağında Yakup’un pasında ceza alanı dışından Fikret’in vuruşunda top filelere gitti.0-4

59.DK: Yenicami kontra atağında Uzochukwu’nun sağdan getirip verdiği pasta Chrıstian topu filelere gönderdi.0-5

75.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında kendi yarı alanından aldığı topla rakip alana geçen Diatta ceza alanına girer girmez vuruşunda top filelere gitti.1-5

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-5 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

