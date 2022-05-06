Kartal’da Fırat-Keita işbirliği

Süper Lig’in son haftasında konuk ettiği Y.Dumlupınar’ı 4-2’lik skorla mağlup eden Yenicami ligi rakibinin üzerinde 50 puanda tamamlarken, Dumlupınar 48 puanda kaldı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Ali Eren Orçan, Abdullah Genç

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Fırat Ersalan (Dk.89 Ali Bayır), Yakup Şen, Emirhan Çil, Mehmet Çavuş(Dk.79 Ali Üçtaş), Koray H. Özteknik, Berkem Korbay(Dk.67 H. Ulukök), Drıssa Keita, Kaan Erdoğan, Yasin Açıkel, Selim Saygı (Dk.79 Asrın)

Y. Dumlupınar: Türkkan Delideniz, İsmail Tırlık, Mehmet B. Gürbıyık (Dk.84 İsmail), Berke Zorba, (Dk.90+1 M. Ergün), Burak Karabacak, Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Tahsin Kaya, Emre Soytürk(Dk.90+1 Doğukan), Jonathan Weston, Eray Vudalı, (Dk.90+1 Berk)

GOLLER: Dk.11 ve 87 Fırat Ersalan, Dk.15 ve 40 Drissa Keita (Yenicami) – Dk.45 ve 59 Mehmet Altın (Yenicami)





AKSA Süper Lig’de 2021-22 sezonunun son haftasında ligde rahat bir konumda bulunan Yenicami ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya gelirken kazanan Yenicami oldu.

Yenicami Atatürk Stadı’nda yer alan maçta 4-2’lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri 11 ve 87. dakikalarda Fırat Ersalan ile 15 ve 40. dakikalarda Drissa Keita kaydetti. Dumlupınar’ın golleri eski bir Yenicami oyuncusu olan Mehmet Altın tarafından 45 ve 59. dakikalarda kaydedildi.

