Kartal, sezonu galibiyetle kapattı

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Cem Öksüzoğluları, Rıdvan Çetinkaya
Yenicami:Övgü, Fikret, Emirhan(Hascan), Yakup, Karan, Hasan, Ali, Görkem(Cenker), Cuma, Hüseyin(Mehmetcan), Sylla.
Gönyeli: Ali(Berk), Süleyman(Mehmet), Ali Nazlıoğlu, Anıl, Dennis, Emirhan(Ömer), Kaan, Berkay(Aykul), Rıdvan, Ahmet. Yusuf.
Goller: Dk. 37 Fikret, Dk. 62 ve 90 Sylla(Yenicami), Dk. 86 Ali Nazlıoğlu (Pen)(Gönyeli)
Aksa Süper Ligin 30. ve son haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Yenicami – Gönyeli maçı dün oynanırken, karşılaşma Yenicami’nin 3 -1 üstünlüğünde tamamlandı.
Son karşılaşmaya da her iki takımda genç futbolcular ağırlıklı olarak çıkarken, Yenicami takımı maçın başından sonuna kadar üstüm oynadığı karşılaşmada 37. dakikada Fikret’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1 -0 önde tamamladı.
İkinci devrenin 62. dakikasında Sylla’nın kafagolüyle skor 2 – 0 olurken, 86. dakikada Gönyeli’nin kazandığı penaltı atışını Ali Nazlıoğlu gole çevirerek skoru 2 -1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü Yenicami’nin golcü oyuncusu Sylla atarak kendisinin ikinci takımının üçüncü gülünü attı.
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.