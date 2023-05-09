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Kartal, sezonu galibiyetle kapattı

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Süper Ligin son haftasının erteleme maçında Yenicami konuk ettiği ligden düşen Gönyeli’yi 3 -2 mağlup etti

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Kartal, sezonu galibiyetle kapattı
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Cem Öksüzoğluları, Rıdvan Çetinkaya
Yenicami:Övgü, Fikret, Emirhan(Hascan), Yakup, Karan, Hasan, Ali, Görkem(Cenker), Cuma, Hüseyin(Mehmetcan), Sylla.
Gönyeli: Ali(Berk), Süleyman(Mehmet), Ali Nazlıoğlu, Anıl, Dennis, Emirhan(Ömer), Kaan, Berkay(Aykul), Rıdvan, Ahmet. Yusuf.
Goller: Dk. 37 Fikret, Dk. 62 ve 90 Sylla(Yenicami), Dk. 86 Ali Nazlıoğlu (Pen)(Gönyeli)
 
Aksa Süper Ligin 30. ve son haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Yenicami – Gönyeli maçı dün oynanırken, karşılaşma Yenicami’nin 3 -1 üstünlüğünde tamamlandı.
Son karşılaşmaya da her iki takımda genç futbolcular ağırlıklı olarak çıkarken, Yenicami takımı maçın başından sonuna kadar üstüm oynadığı karşılaşmada 37. dakikada Fikret’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1 -0 önde tamamladı.
İkinci devrenin 62. dakikasında Sylla’nın kafagolüyle skor 2 – 0 olurken, 86. dakikada Gönyeli’nin kazandığı penaltı atışını Ali Nazlıoğlu gole çevirerek skoru 2 -1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü Yenicami’nin golcü oyuncusu Sylla atarak kendisinin ikinci takımının üçüncü gülünü attı.
 
 (Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
 
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