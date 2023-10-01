Kartal, Konya’dan 3 puanla kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi,
Siyah beyazlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), 63. dakikada da Aboubakar attı.
TÜMOSAN Konyaspor'da 55. dakikada Oğulcan Ülgün, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Siyah beyazlılar, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 9 puanda kaldı.
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