Kartal, Konya’dan 3 puanla kanatlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi,

Siyah beyazlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), 63. dakikada da Aboubakar attı.

TÜMOSAN Konyaspor'da 55. dakikada Oğulcan Ülgün, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Siyah beyazlılar, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

