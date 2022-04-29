Kartal, Göçmen’i parçaladı

Stad: Göçmenköy Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Fatih Bardakçıoğlu, Cem Öksüzoğulları
Göçmenköy: Kemal, Arda, Reşit, Fikret, H.Sadıklar, Bekir(70.Dk Sarper) C.Terkan, Burak(70.Dk Muhittin)M.Amasyalı, M.İneci, M.Göçben
Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Fırat Ersalan, Yakup Şen, Hascan Kırmaz, Emirhan Çil, Mehmet Çavuş, Koray Hasan Özteknik, Drissa Keita, Kaan Erdoğan, Yasin Açıkel, Selim Saygı
Yenicami: Ercan, Fırat(85.Dk Muhammet)Yakup, Hascan(84.Dk A.Bayır) Emirhan, M.Çavuş(69.Dk A.Üçtaş)Koray, Keıta, Kaan, Yasin, Selim(69.Dk Asrın)
GOLLER: Dk.32 Arda Sözcü (Göçmenköy) – Dk.39 Selim Saygı, Dk.41 Drissa Keita, Dk.64 ve 82 Fırat Ersalan (Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göçmenköy ile Yenicami karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda Liselerarası Müzik Yarışması olması nedeniyle bu maç uzun zamandır Süper Lig maçına ev sahipliği yapmayan Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Yenicami geriye düştüğü maçı bulduğu gollerle 4-1 galip tamamladı.
Göçmenköy 32. dakikada Arda Sözcü ile öne geçti. Yenicami bu gole 39’da Selim Saygı, 41’de Keita ve 64 ile 82. dakikalarda Fırat Ersalan ile yanıt vererek maçı galip tamamladı.
Göçmenköy Stadı’nda tribün olmamasından dolayı futbol severler karşılaşmayı sahayı çevreleyen duvar üstü ve kenarından takip etmek zorunda kaldı.
Bu sonucun ardından Yenicami 47 puana yükselirken, Göçmenköy 39 puanda kaldı. Ligin son haftasında Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Yenicami ise sahasında oynayacağı Yonpaş Dumlupınar maçı ile sezonu tamamlayacak.
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