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Kartal, gençleriyle kanatlandı

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Süper Ligin açılış maçında Yenicami ile Mesarya arasındaki maçta Yenicami ikinci devrede oyuna giren genç futbolcusu Hüseyin Arifoğlu’nun attığı golle rakibini 2 – 1 yenmeyi başardı

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Kartal, gençleriyle kanatlandı
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, İbrahim Katmer, Özal Çağlayan
Yenicami: Ali Özinançlı, Hasan, Fikret (Dk.90 Doğukan), Hüseyin Paşa (Dk.68 Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Cenker,(Dk.58 Yakup), Barış(Dk.90 Karan), Uzochukwu Ugwu, Yao Christian, Kaan, Görkem
Mesarya: Ercan, Okan, Tacettin(Dk.84 Ahmet Can), Yusuf Altıner, Eren (Dk.61 Juan Felipe), Mustafa Yaşınses, Salahi, Mert, Abdullah Erol (Dk.20 Mehmetali), Çağlar Toklu, Lukman Adefemi
Goller: Dk.65 Hasan Kanlı, Dk.90 Hüseyin Arifoğlu (Yenicami) – Dk.68 (P) Juan Felipe (Mesarya)
 
 
AKSA Süper Lig’in 11’inci hafta açılış maçında Yenicami, Mesarya’yı konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşma 2-1 Yenicami üstünlüğü ile tamamlandı. Yenicami 65’inci dakikada Hasan Kanlı’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Mesarya 68’de penaltı atışı kazandı ve Juan Felipe kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. Maçın 90’ıncı dakikasında oyuna sonradan giren Hüseyin Arifoğlu’nun kaydettiği gol maçı 2-1 Yenicami’ye kazandırdı.
Mesarya galibiyetiyle Yenicami bu sezon evinde oynadığı Yonpaş Dumlupınar maçı dışında 6 maçta 5’inci galibiyetini hanesine yazdırmış oldu.
Bu sonucun ardından Yenicami puanını 19 yaparken Mesarya 12 puanda kaldı.
 
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