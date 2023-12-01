Kartal, gençleriyle kanatlandı

Süper Ligin açılış maçında Yenicami ile Mesarya arasındaki maçta Yenicami ikinci devrede oyuna giren genç futbolcusu Hüseyin Arifoğlu’nun attığı golle rakibini 2 – 1 yenmeyi başardı

Atatürk StadıKerem Eran, İbrahim Katmer, Özal ÇağlayanAli Özinançlı, Hasan, Fikret (Dk.90 Doğukan), Hüseyin Paşa (Dk.68 Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Cenker,(Dk.58 Yakup), Barış(Dk.90 Karan), Uzochukwu Ugwu, Yao Christian, Kaan, GörkemErcan, Okan, Tacettin(Dk.84 Ahmet Can), Yusuf Altıner, Eren (Dk.61 Juan Felipe), Mustafa Yaşınses, Salahi, Mert, Abdullah Erol (Dk.20 Mehmetali), Çağlar Toklu, Lukman AdefemiDk.65 Hasan Kanlı, Dk.90 Hüseyin Arifoğlu (Yenicami) – Dk.68 (P) Juan Felipe (Mesarya)AKSA Süper Lig’in 11’inci hafta açılış maçında Yenicami, Mesarya’yı konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşma 2-1 Yenicami üstünlüğü ile tamamlandı. Yenicami 65’inci dakikada Hasan Kanlı’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Mesarya 68’de penaltı atışı kazandı ve Juan Felipe kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. Maçın 90’ıncı dakikasında oyuna sonradan giren Hüseyin Arifoğlu’nun kaydettiği gol maçı 2-1 Yenicami’ye kazandırdı.Mesarya galibiyetiyle Yenicami bu sezon evinde oynadığı Yonpaş Dumlupınar maçı dışında 6 maçta 5’inci galibiyetini hanesine yazdırmış oldu.Bu sonucun ardından Yenicami puanını 19 yaparken Mesarya 12 puanda kaldı.