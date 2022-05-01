Kartal geç kanatlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, ilk devresini geride kapattığı müsabakayı 3-2 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 23. dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci devre oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş 50. dakikada takımın genç savunmacısı Serdar Saatçı'nın kafa golüyle maça eşitlik getirdi.

75 ve 78. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Georges-Kevin N'Koudou ile 2 gol daha bulan Kartal, 2 farklı öne geçti.

90+6'da Miguel Cardoso skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş, gol düellosuna sahne olan müsabakayı kazandı.

Beşiktaş'ta 82. dakikada ikinci sarı kartını gören Montero, takımını bir kişi eksik bıraktı ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından puanını 54'e çıkaran siyah beyazlılar, 35. haftayı 6. sırada tamamladı.

Öne geçtiği maçtan eli boş ayrılan Kayserispor ise 43 puanla 15. sırada konumlandı.