Kartal, Fırat'la nikahı uzattı

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami AK kaptanı Fırat Ersalan ile anlaştı. Şu sıralar Yenicami AK Başkanı Ali Özmen Safa ile yemekte olan Fırat Ersalan 2022-23 sezonu için sözleşmesini tazeledi.

Sezona iddialı başlamak isteyen Kartallar kadrosunu koruyup aynı zamanda da güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam edecek.