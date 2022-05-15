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Kartal, Fırat'la nikahı uzattı

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Kartal, Fırat'la nikahı uzattı
Necati KÜLAHLILAR
Yenicami AK kaptanı Fırat Ersalan ile anlaştı. Şu sıralar Yenicami AK Başkanı Ali Özmen Safa ile yemekte olan Fırat Ersalan 2022-23 sezonu için sözleşmesini tazeledi.
Sezona iddialı başlamak isteyen Kartallar kadrosunu koruyup aynı zamanda da güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam edecek.
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