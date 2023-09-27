Kartal, Adana’da nakavt

Trendyol Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı 4-2 yendi

Adana Demirspor ile Beşiktaş 3. haftanın erteleme maçında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 8. dakikada Belhanda ile 1-0 öne geçti. M'Baye Niang 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba 59. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Yusuf Erdoğan 75'te farkı 4'e çıkardı.

Konuk ekip ise 79. dakikada Vincent Aboubakar'la ilk golü buldu. 89. dakikada Rachica farkı ikiye indirdi ve mücadele 4-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 11'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Bu sezonki ikinci mağlubiyetini alan 10 puanlı Beşiktaş 6. sırada kaldı.



