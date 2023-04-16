Karşıyaka’dan kritik galibiyet

Hakemler: Evren Karademir, Mehmetcan Erli, Abdülkadir Karadağ
Karşıyaka: Seyit, Ertu, Talat, Ahmet Can (75.Dk Yiğit), Ali Özbahar (62.Dk Esin), Mustafa Avcı, Hamis, Muhammed, Aksel (75.Dk Burak), İlyas, Arseven (55.Dk Abdullah)
Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Batuhan, Afün, Salih (46.Dk Ümit), Berkant, Uğurcan, Barış, Hüseyin Türk (70.Dk Ayberk), Ahmet Çağer (84.Dk Kamil), Hasan Yanaroğlu (79.Dk Furkan)
Gol: 10.Dk Aksel (Karşıyaka)
AKSA Birinci Ligin 27. Haftasında Karşıyaka, Düzkaya’yı Karşıyaka Şengül Törehan Stadında konuk etti. Süper Lig hedefindeki 2 takımın maçına lider Karşıyaka, daha etkili başlarken, maçın 10. Dakikasında İlyas’ın asistinde Aksel sert şutla golü attı. 1 – 0 İlk devre de bu skorla sona erdi. İkinci devrede her 2 takımın da çabası gol getirmezken, Karşıyaka Düzkaya’yı 1 – 0 mağlup ederek Yeniboğaziçi ile puan farkını 6 yapıp, bitime 3 maç kala şampiyonluğa iyice yaklaştı. Karşıyakalılar maç sonunda ise zafer fotoğrafı çekip, şampiyonluğa yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Lidere direnemeyen Düzkaya ise çıkışını sonlandırırken, play off hattının en alt basamağına geriledi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|27
|19
|2
|6
|76
|29
|47
|59
|2.
|Yeniboğaziçi DSK
|27
|16
|5
|6
|65
|33
|32
|53
|3.
|Esentepe KKSK
|27
|14
|9
|4
|58
|26
|32
|51
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|27
|13
|9
|5
|52
|33
|19
|48
|5.
|Yalova SK
|27
|14
|6
|7
|38
|29
|9
|48
|6.
|Düzkaya KOSK
|27
|14
|5
|8
|51
|33
|18
|47
|7.
|Baf Ülkü Yurdu
|26
|13
|4
|9
|50
|37
|13
|43
|8.
|Mormenekşe GBSK
|27
|10
|8
|9
|45
|43
|2
|38
|9.
|Lapta TBSK
|27
|11
|4
|12
|39
|36
|3
|37
|10.
|Binatlı YSK
|26
|9
|8
|9
|39
|37
|2
|35
|11.
|Girne Halk Evi
|27
|10
|3
|14
|33
|37
|-4
|33
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|27
|9
|5
|13
|52
|53
|-1
|32
|13.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|27
|6
|8
|13
|33
|50
|-17
|26
|14.
|Dörtyol SK
|27
|5
|5
|17
|29
|67
|-38
|20
|15.
|İncirli SK
|27
|4
|6
|17
|25
|66
|-41
|18
|16.
|Yenierenköy TSK
|27
|3
|3
|21
|34
|110
|-76
|12