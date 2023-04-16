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Karşıyaka’dan kritik galibiyet

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Karşıyaka’dan kritik galibiyet
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Stadyum:Karşıyaka Şengül Törehan Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mehmetcan Erli, Abdülkadir Karadağ
Karşıyaka: Seyit, Ertu, Talat, Ahmet Can (75.Dk Yiğit), Ali Özbahar (62.Dk Esin), Mustafa Avcı, Hamis, Muhammed, Aksel (75.Dk Burak), İlyas, Arseven (55.Dk Abdullah)
Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Batuhan, Afün, Salih (46.Dk Ümit), Berkant, Uğurcan, Barış, Hüseyin Türk (70.Dk Ayberk), Ahmet Çağer (84.Dk Kamil), Hasan Yanaroğlu (79.Dk Furkan)
Gol: 10.Dk Aksel (Karşıyaka)
 
AKSA Birinci Ligin 27. Haftasında Karşıyaka, Düzkaya’yı Karşıyaka Şengül Törehan Stadında konuk etti. Süper Lig hedefindeki 2 takımın maçına lider Karşıyaka, daha etkili başlarken, maçın 10. Dakikasında İlyas’ın asistinde Aksel sert şutla golü attı. 1 – 0 İlk devre de bu skorla sona erdi. İkinci devrede her 2 takımın da çabası gol getirmezken, Karşıyaka Düzkaya’yı 1 – 0 mağlup ederek Yeniboğaziçi ile puan farkını 6 yapıp, bitime 3 maç kala şampiyonluğa iyice yaklaştı. Karşıyakalılar maç sonunda ise zafer fotoğrafı çekip, şampiyonluğa yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Lidere direnemeyen Düzkaya ise çıkışını sonlandırırken, play off hattının en alt basamağına geriledi.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 27 19 2 6 76 29 47 59
2. Yeniboğaziçi DSK 27 16 5 6 65 33 32 53
3. Esentepe KKSK 27 14 9 4 58 26 32 51
4. Pera L. Gençler Birliği SK 27 13 9 5 52 33 19 48
5. Yalova SK 27 14 6 7 38 29 9 48
6. Düzkaya KOSK 27 14 5 8 51 33 18 47
7. Baf Ülkü Yurdu 26 13 4 9 50 37 13 43
8. Mormenekşe GBSK 27 10 8 9 45 43 2 38
9. Lapta TBSK 27 11 4 12 39 36 3 37
10. Binatlı YSK 26 9 8 9 39 37 2 35
11. Girne Halk Evi 27 10 3 14 33 37 -4 33
12. Ünimar Maraş GSK 27 9 5 13 52 53 -1 32
13. M. Hacıali Yılmazköy SK 27 6 8 13 33 50 -17 26
14. Dörtyol SK 27 5 5 17 29 67 -38 20
15. İncirli SK 27 4 6 17 25 66 -41 18
16. Yenierenköy TSK 27 3 3 21 34 110 -76 12
 
 
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