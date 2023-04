Karşıyaka’dan kritik galibiyet

Stadyum:Karşıyaka Şengül Törehan StadıHakemler: Evren Karademir, Mehmetcan Erli, Abdülkadir KaradağKarşıyaka: Seyit, Ertu, Talat, Ahmet Can (75.Dk Yiğit), Ali Özbahar (62.Dk Esin), Mustafa Avcı, Hamis, Muhammed, Aksel (75.Dk Burak), İlyas, Arseven (55.Dk Abdullah)Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Batuhan, Afün, Salih (46.Dk Ümit), Berkant, Uğurcan, Barış, Hüseyin Türk (70.Dk Ayberk), Ahmet Çağer (84.Dk Kamil), Hasan Yanaroğlu (79.Dk Furkan)Gol: 10.Dk Aksel (Karşıyaka)AKSA Birinci Ligin 27. Haftasında Karşıyaka, Düzkaya’yı Karşıyaka Şengül Törehan Stadında konuk etti. Süper Lig hedefindeki 2 takımın maçına lider Karşıyaka, daha etkili başlarken, maçın 10. Dakikasında İlyas’ın asistinde Aksel sert şutla golü attı. 1 – 0 İlk devre de bu skorla sona erdi. İkinci devrede her 2 takımın da çabası gol getirmezken, Karşıyaka Düzkaya’yı 1 – 0 mağlup ederek Yeniboğaziçi ile puan farkını 6 yapıp, bitime 3 maç kala şampiyonluğa iyice yaklaştı. Karşıyakalılar maç sonunda ise zafer fotoğrafı çekip, şampiyonluğa yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Lidere direnemeyen Düzkaya ise çıkışını sonlandırırken, play off hattının en alt basamağına geriledi.