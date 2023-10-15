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Karşıyaka’da sessiz gün

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Hedefleri üst sıralar olan M.Karşıyaka ile Göçmenköy arasındaki mücadele başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı

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Karşıyaka’da sessiz gün
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Yer: Karşıyaka Şengül Törehan
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Mehmet Can Erli
Miracle KarşıyaKA: Erdoğan, İlker(DK 32 Ali Özbahar), Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş, Sena, Ahmet Hatay, Rahmi(DK 43 Toykan), Mustafa Süzgen, Burak(DK 54 Barkın), Dıatta, Pote.
Göçmenköy: Kıvanç(DK 46 Mehmet Özeralp), İbrahim Çıdamlı, Mahmut İneci, Kadir(DK 76 Bekir), Bilal, Aladdin(DK 60 Mahmut Amasyalı), Bayram(DK 59 Samet), Toure, Debouto, Remzi, Reşit.
Kırmzı Kart: Dk. 50 Sena(Miracle Karşıyaka).
 
Aksa Süper Ligin hedefleri üst sıralar olan iki takım M.Karşıyaka ile Göçmenköy’ün Karşıyaka’daki mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
5.DK: Sağ kanattan gelişen konuk takım Göçmenköy atağında ceza alanına giren Kadir’in vuruşu kaleci Erdoğan’da kaldı.
44.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Toykan’ın ceza alanına girer girmez vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
46.DK: Toure’nin pası ile ceza alanına giren Remzi’nin vuruşu kaleci Erdoğan’da kaldı.
48.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında Diatta’nın ortasında Pote’nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.
52.DK: Kalabalık adamla gelişen Göçmenköy atağında İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunu kaleci Erdoğan son anda önledi.
61.DK: Miracle Karşıyaka’nın kullandığı köşe vuruşunda Pote’nin kafa vuruşu kaleci Mehmet’de kaldı.
85.DK: Sol kanattan gelişen Göçmenköy atağında Bekir’in arka direğe kestiği topa boş pozisyonda Remzi dokunamadı.
90+1.DK: Sağ kanattan gelişen konuk takım Göçmenköy atağında yapılan ortada Remzi’nin güzel kafa vuruşunu kaleci Erdoğan ayni güzellikte önledi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma golsüz sona erdi.
 
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