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Karşıyaka – Ulusoy birlikteliği kısa sürdü

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Karşıyaka – Ulusoy birlikteliği kısa sürdü
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AKSA Birinci Lig lideri Karşıyaka’da bugün teknik adam Coşkun Ulusoy ve ekibi ile yollar ayrıldı. AKSA Birinci Ligin 26. Haftasında Dörtyol deplasmanında 2 – 0 öne geçen Karşıyaka, maçı 3 – 2 kaybetmişti. Bu maç sonrasında bugün başkan Umut Düzdaban ve yönetim kurulu üyeleri ile Coşkun Ulusoy, Coşkun Ulusoy’un isteği üzerine bir araya geldi. Toplantı sonrasında Coşkun Ulusoy ile yolların ayrılması kararı alındı.
Coşkun Ulusoy, takımın başına 19 haftada geçmişti.
 
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