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Karşıyaka teknik kadrosunu belirledi

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Karşıyaka teknik kadrosunu belirledi
Birinci Lig’de geride kalan sezonda süper lige çıkma şansını play-off maçlarında kaçıran Miracle Değirmenlik teknik kadrosunu belirledi.
Birinci Lig’de iddialı kadro kurup yeni sezonda süper lig hedefleyen Miracle Karşıyaka yönetimi takımı Hüseyin Hacıömer’e teslim etti. Tecrübeli teknik adamla anlaşan Miracle Karşıyaka’da Hacıömer’in yardımcılığını ise Hamis Çakır yapacak.
 
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