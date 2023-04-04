Karşıyaka Süper Lige göz kırpıyor

AKSA Birinci Ligde 24. hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider MiracleKarşıyaka, Süper Lig yolunda açık ara liderliğini sürdürüp, 3. sıra ile arasındaki puan farkını 10’a çıkararak süper lige göz kırpmaya başladı.TakipçisiYeniboğaziçi evinde oynadığı Girne Halk Evi maçını da kazanarak ikinci sıradakiyerini sağlamlaştırırken, düşüşü süren Baf Ülkü Yurdu üst üste 3. Yenilgiyi aldı.Çıkışları süren Esentepe, PeraL.Gençler Birliği ve Yalova da playoff grubunda yer aldılar. Çıkışı süren Düzkaya’nın da grubu takibi sürmekte.Birinci Ligin son sırasında yer alanYenierenköy,haftayı mağlubiyetle tamamlarken, direk düşme hattındakiDörtyol 1 puan ile playout hattındakiİncirli ise haftayı mağlubiyetle tamamlayınca altta heyecan daha da arttı.Ligde 24. haftada oynanan 8 maçın 4 maçını ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. 2 maç ise berabere tamamlandı. Oynanan maçlarda bir maç golsüz tamamlanırken diğer 7 maçta ise kale ağları 19 kez havalandı. Bu hafta gol açısından kısır bir hafta olurken, maç başına 2,5 gol ortalamasının altında kalındı.24. haftada oynanan 8 maçta 29 sarı kart 2 kırmızı kart gösterilirken, kırmızı kartlar Yılmazköy – Dörtyol maçında Dörtyol futbolcularına gösterildi.AKSA 1. Lig’de Gol Krallığı yarışındaKarşıyaka ‘dan İlyas Yılmaz yine bu hafta 1 gol atarak gol sayını 27 gole,Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar da 1 gol atarak 24 gole yükseldiler. Son haftalarda attığı gollerle Düzkaya’yı yükselişe geçiren Berkant İstanbul 20 gole ulaşırken, Karşıyaka’dan Esin Sonay 19 golde kaldı.Yalova, Serkan Önet yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalarken, zorlu İncirli deplasmanından 3 puanla dönerek playoff grubunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdıPlay-off oynama hedefinde olan Düzkaya, Maraş maçından 3 puanla ayrılırken, golcü isim Berkant İstanbul, playoff iddiasını koruyan takımı adına 3 gol atarak farklı galibiyeti getiren futbolcu olduLapta teknik direktörü Devrim İzge düşüşe geçen ve hafta içi de kupa mücadelesi veren takımını, zorlu Baf Ülkü Yurdu maçına iyi hazırlarken, maç boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladıLigde farklı hedefleri olan Yeniboğaziçi ile Girne Halk Evi arasında oynanan zorlu maçta, pozisyonlara yakınlığı, gördüklerini çalması ve oyunu çok fazla durdurmaması ile iyi bir maç çıkaran Mustafa Öztuğay haftanın hakemi oldu.Remzi (YB) Ali Özbahar (Karşıyaka) Sergülen (Yalova) Enes (Lapta)Ali(G.B), Uğurcan(Düzkaya) İsmet (GB) Ahmet Arıtaş (YB) İltaç (Yalova) Tarkan (Lapta) Salih (Düzkaya) Aksel (Karşıyaka), Mahmut (G. B) Turgut (YB) İlyas (Karşıyaka)AKSA BİRİNCİ LİG 24. Hafta sonuçlarıBinatlı – Esentepe: 0 – 0İncirli – Yalova: 0 – 2Yeniboğaziçi – Girne H. Evi: 2 – 1Düzkaya – Ünimar Maraş: 4 – 1Yenierenköy – M. Karşıyaka: 1 – 3Lapta – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0Pera L. G. Birliği – Mormenekşe: 1 – 0M. HacıaliYılmazköy – Dörtyol: 1 – 1