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Karşıyaka Süper Lige göz kırpıyor

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Karşıyaka Süper Lige göz kırpıyor
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AKSA Birinci Ligde 24. hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider MiracleKarşıyaka, Süper Lig yolunda açık ara liderliğini sürdürüp, 3. sıra ile arasındaki puan farkını 10’a çıkararak süper lige göz kırpmaya başladı.TakipçisiYeniboğaziçi evinde oynadığı Girne Halk Evi maçını da kazanarak ikinci sıradakiyerini sağlamlaştırırken, düşüşü süren Baf Ülkü Yurdu üst üste 3. Yenilgiyi aldı.Çıkışları süren Esentepe, PeraL.Gençler Birliği ve Yalova da playoff grubunda yer aldılar. Çıkışı süren Düzkaya’nın da grubu takibi sürmekte.
Birinci Ligin son sırasında yer alanYenierenköy,haftayı mağlubiyetle tamamlarken, direk düşme hattındakiDörtyol 1 puan ile playout hattındakiİncirli ise haftayı mağlubiyetle tamamlayınca altta heyecan daha da arttı.
Ligde 24. haftada oynanan 8 maçın 4 maçını ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. 2 maç ise berabere tamamlandı. Oynanan maçlarda bir maç golsüz tamamlanırken diğer 7 maçta ise kale ağları 19 kez havalandı. Bu hafta gol açısından kısır bir hafta olurken, maç başına 2,5 gol ortalamasının altında kalındı.
24. haftada oynanan 8 maçta 29 sarı kart 2 kırmızı kart gösterilirken, kırmızı kartlar Yılmazköy – Dörtyol maçında Dörtyol futbolcularına gösterildi.
AKSA 1. Lig’de Gol Krallığı yarışındaKarşıyaka ‘dan İlyas Yılmaz yine bu hafta 1 gol atarak gol sayını 27 gole,Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar da 1 gol atarak 24 gole yükseldiler. Son haftalarda attığı gollerle Düzkaya’yı yükselişe geçiren Berkant İstanbul 20 gole ulaşırken, Karşıyaka’dan Esin Sonay 19 golde kaldı.
 

Haftanın Takımı: Yalova
Yalova, Serkan Önet yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalarken, zorlu İncirli deplasmanından 3 puanla dönerek playoff grubunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
 
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (Düzkaya)
Play-off oynama hedefinde olan Düzkaya, Maraş maçından 3 puanla ayrılırken, golcü isim Berkant İstanbul, playoff iddiasını koruyan takımı adına 3 gol atarak farklı galibiyeti getiren futbolcu oldu
 

Haftanın Teknik Adamı: Devrim İzge (Lapta)
Lapta teknik direktörü Devrim İzge düşüşe geçen ve hafta içi de kupa mücadelesi veren takımını, zorlu Baf Ülkü Yurdu maçına iyi hazırlarken, maç boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
 

Haftanın Hakemi: Mustafa Öztuğay (Yeniboğaziçi – Girne H. Evi)
Ligde farklı hedefleri olan Yeniboğaziçi ile Girne Halk Evi arasında oynanan zorlu maçta, pozisyonlara yakınlığı, gördüklerini çalması ve oyunu çok fazla durdurmaması ile iyi bir maç çıkaran Mustafa Öztuğay haftanın hakemi oldu.
 
Haftanın Kare Ası
Remzi (YB) Ali Özbahar (Karşıyaka) Sergülen (Yalova) Enes (Lapta)
 
Haftanın Onbiri
Ali(G.B), Uğurcan(Düzkaya) İsmet (GB) Ahmet Arıtaş (YB) İltaç (Yalova) Tarkan (Lapta) Salih (Düzkaya) Aksel (Karşıyaka), Mahmut (G. B) Turgut (YB) İlyas (Karşıyaka)
 
AKSA BİRİNCİ LİG 24. Hafta sonuçları
 
Binatlı – Esentepe: 0 – 0
İncirli – Yalova: 0 – 2
Yeniboğaziçi – Girne H. Evi: 2 – 1
Düzkaya – Ünimar Maraş: 4 – 1
Yenierenköy – M. Karşıyaka: 1 – 3
Lapta – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0
Pera L. G. Birliği – Mormenekşe: 1 – 0
M. HacıaliYılmazköy – Dörtyol: 1 – 1
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 24 17 2 5 70 26 44 53
2. Yeniboğaziçi DSK 24 14 5 5 61 27 34 47
3. Baf Ülkü Yurdu 24 13 4 7 47 29 18 43
4. Esentepe KKSK 24 11 9 4 48 24 24 42
5. Pera L. Gençler Birliği SK 24 11 9 4 44 29 15 42
6. Yalova SK 24 12 6 6 33 27 6 42
7. Düzkaya KOSK 24 12 5 7 43 30 13 41
8. Lapta TBSK 24 10 3 11 36 32 4 33
9. Mormenekşe GBSK 24 8 7 9 39 39 0 31
10. Binatlı YSK 24 8 7 9 35 36 -1 31
11. Girne Halk Evi 24 9 3 12 23 30 -7 30
12. M. HacıaliYılmazköy SK 24 6 8 10 32 44 -12 26
13. Ünimar Maraş GSK 24 7 4 13 43 52 -9 25
14. İncirli SK 24 4 6 14 24 56 -32 18
15. Dörtyol SK 24 4 5 15 23 57 -34 17
16. Yenierenköy TSK 24 3 3 18 30 93 -63 12
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