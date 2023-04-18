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Karşıyaka Süper Lig kapısını araladı

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Karşıyaka Süper Lig kapısını araladı
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Aksa 1. Ligde hafta içi oynanan 26. Hafta maçları  ve hafta sonu oynanan 27. Hafta maçları sonucunda lider Karşıyaka Süper Lig’e çıkmak için kapıyı araladı. Hafta içi aldığı mağlubiyete karşın, hafta sonu Düzkaya karşısında aldığı galibiyetle play-off hattının en üstünde olan Esentepe ile 8 olan puan farkını koruması nedeniyle bu hafta oynayacağı maçtan 1 puan çıkarması halinde Süper Lige terfi etmiş olacak. Kazanması halinde ise şampiyon olarak terfi edecek.
Liderin takipçisi olan Yeniboğaziçi konuk olduğu Unimar Maraş karşısında farklı mağlup olarak bu sezon ki en ağır yenilgisini alarak Süper Lige direk çıkma şansını zora soktu. Play-off hattı içindeki Yalova ile Gençler Birliği mücadelesinin galibi Yalova oldu ve puanları eşitledi.
Ligde düşme hattı içinde olan Yenierenköy farklı mağlup olarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Bir diğer düşme hattındaki ekip İncirli de kendi evinde mağlup olurken, üzerindeki Dörtyol hafta içi lider Karşıyaka karşısında aldığı galibiyeti Esentepe deplasmanında mağlup olarak sıfırladı. 
Ligde son 3 haftaya girilirken, play-off hattı için 5 takım kapışırken, play-out hattından uzaklaşmak için ise 3 takım mücadele ediyor.
Aksa 1. Ligin 27. Haftasında oynanan 8 maçın 7 tanesini ev sahipleri kazanırken sadece bir maçı deplasman takımı kazandı. Bu hafta beraberlik çıkmadı.
Oynanan 8 maçta kale ağları 32 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı ve sezonun en gollü haftalarından biri oldu.
Gol krallığı yarışının ilk dört sırasında olan futbolcular haftayı golsüz kapattılar. Karşıyaka’dan İlyas 28, Yeniboğaziçi’nden Turgut 25,Düzkaya’dan Berkant ile yine Karşıyaka’dan Esin ise 21 golde kaldılar.
27. haftada oynanan maçların tümünde kart gösterilirken, 26 sarı kart 3’te kırmızı kart çıktı.
 
 
Haftanın Takımı: Miracle Karşıyaka
Aksa 1. Ligde 27. Haftanın en zorlu maçlarından biri olan lider Karşıyaka ile çıkışta olan play-off hattındaki Düzkaya maçından galibiyetle ayrılan Karşıyaka, hafta içi aldığı beklemedik yenilgiyi unutturarak Süper Ligin kapısını araladı
 
Haftanın Futbolcusu: Burak Karabacak(Unimar Maraş)
Unimar Maraş’ın konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında alınan farklı galibiyette attığı 2 gol, yaptığı asist ve maç içindeki iyi futboluyla Burak Karabacak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 
 
Haftanın Antrenörü: Serkan Önet(Yalova)
Play-off hattının önemli karşılaşmasında konuk ettikleri Gençler Birliği karşısında geriye düşen Yalova takımını ikinci devrede yaptığı dokunuşlarla canlandırarak 2 -1 galip gelmesini bilen Serkan Önet haftanın teknik adamı oldu
 

Haftanın Hakemi: Evren Karademir(M. Karşıyaka-Düzkaya)
Miracle Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçta maç boyunca doğru düdükler çalan, çok fazla oyunu kesmeyen ve az kart gösteren Evren Karademir haftanın hakemi oldu
 
Haftanın Kareası:
Deniz Kibar(Esentepe), Enes Kubat(Lapta), Muammer Tip(Yalova), Mustafa Gardiyanoğlu(Baf Ü.Y.)
 
Haftanın Onbiri:
Seyit(Karşıyaka), Halil(Girne H.E), Salih Say(Baf Ü. Y), Aykut(Mormenekşe), Ahmet Hellaç(U. Maraş), Aksel (Karşıyaka) Anıljan(U. Maraş) Hakan(Yalova), Tunahan(Girne H. E), Ege (Esentepe), Enes (Lapta)
 
Aksa 1.Lig 27.Hafta sonuçları
İncirli-Lapta: 0 – 2
Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 1
Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi: 4 – 0
Miracle Karşıyaka-Düzkaya: 1 – 0
Esentepe-Dörtyol: 4 – 2
Girne H.Evi-Yenierenköy: 9 – 2
Yalova-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 1
BafÜ.Yurdu-Binatlı: 3 – 0
 
Aksa 1.Lig 28.Hafta programı:
Yeniboğaziçi – İncirli
Düzkaya – Lapta
Binatlı – Yalova
Dörtyol – Mormenekşe
Yenierenköy – Baf Ülkü Y.
Pera Gençler Birliği – U. Maraş
M. HacıaliYılmazköy – Girne H. E
M. Karşıyaka - Esentepe
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 27 19 2 6 76 29 47 59
2. Yeniboğaziçi DSK 27 16 5 6 65 33 32 53
3. Esentepe KKSK 27 14 9 4 58 26 32 51
4. Pera L. Gençler Birliği SK 27 13 9 5 52 33 19 48
5. Yalova SK 27 14 6 7 38 29 9 48
6. Düzkaya KOSK 27 14 5 8 51 33 18 47
7. Baf Ülkü Yurdu 27 14 4 9 53 37 16 46
8. Mormenekşe GBSK 27 10 8 9 45 43 2 38
9. Lapta TBSK 27 11 4 12 39 36 3 37
10. Binatlı YSK 27 9 8 10 39 40 -1 35
11. Girne Halk Evi 27 10 3 14 33 37 -4 33
12. Ünimar Maraş GSK 27 9 5 13 52 53 -1 32
13. M. HacıaliYılmazköy SK 27 6 8 13 33 50 -17 26
14. Dörtyol SK 27 5 5 17 29 67 -38 20
15. İncirli SK 27 4 6 17 25 66 -41 18
16. Yenierenköy TSK 27 3 3 21 34 110 -76 12
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