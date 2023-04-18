Karşıyaka Süper Lig kapısını araladı

Aksa 1. Ligde hafta içi oynanan 26. Hafta maçları ve hafta sonu oynanan 27. Hafta maçları sonucunda lider Karşıyaka Süper Lig’e çıkmak için kapıyı araladı. Hafta içi aldığı mağlubiyete karşın, hafta sonu Düzkaya karşısında aldığı galibiyetle play-off hattının en üstünde olan Esentepe ile 8 olan puan farkını koruması nedeniyle bu hafta oynayacağı maçtan 1 puan çıkarması halinde Süper Lige terfi etmiş olacak. Kazanması halinde ise şampiyon olarak terfi edecek.Liderin takipçisi olan Yeniboğaziçi konuk olduğu Unimar Maraş karşısında farklı mağlup olarak bu sezon ki en ağır yenilgisini alarak Süper Lige direk çıkma şansını zora soktu. Play-off hattı içindeki Yalova ile Gençler Birliği mücadelesinin galibi Yalova oldu ve puanları eşitledi.Ligde düşme hattı içinde olan Yenierenköy farklı mağlup olarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Bir diğer düşme hattındaki ekip İncirli de kendi evinde mağlup olurken, üzerindeki Dörtyol hafta içi lider Karşıyaka karşısında aldığı galibiyeti Esentepe deplasmanında mağlup olarak sıfırladı.Ligde son 3 haftaya girilirken, play-off hattı için 5 takım kapışırken, play-out hattından uzaklaşmak için ise 3 takım mücadele ediyor.Aksa 1. Ligin 27. Haftasında oynanan 8 maçın 7 tanesini ev sahipleri kazanırken sadece bir maçı deplasman takımı kazandı. Bu hafta beraberlik çıkmadı.Oynanan 8 maçta kale ağları 32 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı ve sezonun en gollü haftalarından biri oldu.Gol krallığı yarışının ilk dört sırasında olan futbolcular haftayı golsüz kapattılar. Karşıyaka’dan İlyas 28, Yeniboğaziçi’nden Turgut 25,Düzkaya’dan Berkant ile yine Karşıyaka’dan Esin ise 21 golde kaldılar.27. haftada oynanan maçların tümünde kart gösterilirken, 26 sarı kart 3’te kırmızı kart çıktı.Aksa 1. Ligde 27. Haftanın en zorlu maçlarından biri olan lider Karşıyaka ile çıkışta olan play-off hattındaki Düzkaya maçından galibiyetle ayrılan Karşıyaka, hafta içi aldığı beklemedik yenilgiyi unutturarak Süper Ligin kapısını araladıUnimar Maraş’ın konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında alınan farklı galibiyette attığı 2 gol, yaptığı asist ve maç içindeki iyi futboluyla Burak Karabacak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Play-off hattının önemli karşılaşmasında konuk ettikleri Gençler Birliği karşısında geriye düşen Yalova takımını ikinci devrede yaptığı dokunuşlarla canlandırarak 2 -1 galip gelmesini bilen Serkan Önet haftanın teknik adamı olduMiracle Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçta maç boyunca doğru düdükler çalan, çok fazla oyunu kesmeyen ve az kart gösteren Evren Karademir haftanın hakemi olduDeniz Kibar(Esentepe), Enes Kubat(Lapta), Muammer Tip(Yalova), Mustafa Gardiyanoğlu(Baf Ü.Y.)Seyit(Karşıyaka), Halil(Girne H.E), Salih Say(Baf Ü. Y), Aykut(Mormenekşe), Ahmet Hellaç(U. Maraş), Aksel (Karşıyaka) Anıljan(U. Maraş) Hakan(Yalova), Tunahan(Girne H. E), Ege (Esentepe), Enes (Lapta)İncirli-Lapta: 0 – 2Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 1Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi: 4 – 0Miracle Karşıyaka-Düzkaya: 1 – 0Esentepe-Dörtyol: 4 – 2Girne H.Evi-Yenierenköy: 9 – 2Yalova-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 1BafÜ.Yurdu-Binatlı: 3 – 0Aksa 1.Lig 28.Hafta programı:Yeniboğaziçi – İncirliDüzkaya – LaptaBinatlı – YalovaDörtyol – MormenekşeYenierenköy – Baf Ülkü Y.Pera Gençler Birliği – U. MaraşM. HacıaliYılmazköy – Girne H. EM. Karşıyaka - Esentepe