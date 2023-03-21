Karşıyaka, Süper Lig'e yürüyor

Aksa 1. Lig 22. Haftasının en önemli karşılaşmasında lig lideri M.Karşıyaka konuk olduğu Pera Gençler Birliği karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın tecrübeli golcüsü Esin Sonay’ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk için önemli bir virajı geride bıraktı

Stadyum:İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Ahmet Genç, Arda Şengül

Pera L. Gençler Birliği:Hamit, Ertan, Emir, Michael, Barın, Olgun, Mehmet Ali, Abdulaziz(Ahmet), Sinan, Kadir, İsmet

Karşıyaka: Seyit, Mustafa Avcı, Talat, Ahmet Can, Muhammed, Ertu, Abdullah(Bayram), Cahit, Yiğit(Esin), İlyas, Arseven(Burak)

Goller:Dk. 58 Sinan (P. Gençler Birliği), Dk. 83 ve 90+2 Esin Sonay(M.Karşıyaka)



AKSA Birinci Ligde Larnaka Gençler Birliği, Karşıyaka’yı İskele Cumhuriyet Stadında konuk etti.

Maçın ilk devresinde Larnaka Gençler Birliği ile Karşıyaka takımları gol atamazlarken, devre 0 – 0 sona erdi.

Ikinci devreye her 2 takım da etkili başladı. Karşıyaka’dan İlyas ‘ın net pozisyonda direğe çarpan top dışarı gitti. Bu pozisyon sonrasında Larnaka Gençler Birliği atağında Mehmet Ali’nin sağdan ortasını Emir, Sinan’a topu indirdi. Sinan da 58’de golü attı. 1 – 0

Karşıyaka teknik direktörü Coşkun Ulusoy golden hemen sonra oyuna Esin Sonay’I aldı. Oyunun son bölümüne girilirken, 83’te kafayla skoru 1 – 1 yapan Esin Sonay, son anlarda ise takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golü kaydetti. 1 – 2

Bu sonucun ardından M. Karşıyaka puanını 50 yaparak liderliğini sürdürürken, P. Gençler Birliği 38 puanda kalarak 5. Sıraya geriledi.

