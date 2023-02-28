Karşıyaka kendine geldi

Aksa 1. Ligin 18. Haftası cumartesi ve Pazar günleri oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Miracle Karşıyaka 2 hafta sonra galip gelerek takipçileriyle arasındaki puan farkının kapanmasına izin vermedi.Zirve takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu ile Yeniboğaziçi takımlarının evlerinde galip geldikleri haftada play-off hattındaki Pera Gençler Birliği, Yalova ve Esentepe haftayı beraberlikle kapayarak önemli puanlar kaybettiler.Ligin dibindeki Yenierenköy haftayı farklı mağlubiyetle kapatarak adeta lige havlu atmış olurken, Dörtyol play-out hattı için mücadele ettiği İncirli’yi kendi evinde mağlup ederek nefes aldı.Aksa 1. Ligde oynanan 8 maçta üç maçı ev sahipleri, üç maçı deplasman ekipleri kazanırken, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.8 maçta kale ağları 27 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. Bu hafta bir maçta gol sesi çıkmazken, en farklı galibiyeti 7 – 0’lık skorla Yeniboğaziçi aldı.Gol krallığı yarışında koltuğun sahibi olan Karşıyaka futbolcusu İlyas Yılmaz haftayı hat-trick yaparak kapatarak gol sayısını 24 yaptı. Takipçisi Yeniboğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar ise 1 gol atarak 18 gole yükseldi. Esentepe futbolcusu Deniz Kibar da bir gol atarak gol sayısını 15’e yükseltti.Aksa 1.Ligin 18. Haftasında oynanan 8 maçta toplam 31 sarı kart gösterilirken, 1 maçta kırmızı kart çıktı. Yeniboğaziçi – Yenierenköy maçı ise kartsız tamamlandı.Aksa 1. Ligin lideri Miracle Karşıyaka, ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyetle başlamasının sonrasında konuk olduğu ligin güçlü takımlarından Unimar Maraş karşısında iyi mücadele ederek sahadan galip ayrılmasını bilerek haftanın takımı olmayı hak etti.Sezon başında Gençler Birliği’ne transfer olan ancak devre arasında yeniden takımı Dörtyol’a dönen Selkan takımı toparlayarak çıkışa geçirenler arasında yer alırken, İncirli deplasmanında iyi oyununu attığı golle süsleyerek haftanın futbolcusu olduLapta deplasmanına çıkan M. Hacali Yılmazköy takımının teknik patronu İsmail Soydan rakibinin hafta içi kupa maçı oynamasını iyi değerlendirerek ikinci devrede oyuna aldığı futbolcularla maçı lehine çevirmeyi bildi ve haftanın antrenörü olmayı da hak etti.Zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan play-off hattındaki Yalova ile Esentepe arasındaki mücadelenin hakemliğini yapan tecrübeli hakemlerimizden Utku Hamacıoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve yardımcılarıyla uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.Ahmet Vatanseven(Dörtyol), İlyas Yılmaz(Karşıyaka), Salih Say(Baf Ülkü Yurdu) Doğanalp Arıkan(Yeniboğaziçi)Onurhan (BÜY), Sertaç (Binatlı), Sergen (Dörtyol), Ayhan(M.H. Yılmazköy), Civan(Yalova), Ahmet Can(Karşıyaka), Yıldıray (Yeniboğaziçi), Ümit(Düzkaya), Mustafa (BÜY), İlyas (Kaşıyaka), Turgut (Yeniboğaziçi)AKSA 1.Lig 18. Hafta sonuçlarıYalova-Esentepe: 1 – 1Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe: 1 – 0İncirli-Dörtyol: 1 – 2Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7 – 0Düzkaya-Girne Halk Evi: 3 – 2Pera Gençler Birliği-Binatlı: 0 – 0Lapta-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2Ünimar Maraş-M.Karşıyaka: 2 – 4AKSA 1.Lig 19. Hafta maç programıBinatlı-DüzkayaMormenekşe-YalovaM. Hacılai Yılmazköy-YeniboğaziçiMiracle Karşıyaka – İncirliEsentepe-Unimar MaraşGirne H. Evi – Baf Ülkü YurduDörtyol – LaptaYenierenköy – Pera Gençler Birliği