Karşıyaka kendine geldi

Aksa 1. Ligin 18. Haftası cumartesi ve Pazar günleri oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Miracle Karşıyaka 2 hafta sonra galip gelerek takipçileriyle arasındaki puan farkının kapanmasına izin vermedi.
Zirve takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu ile Yeniboğaziçi takımlarının evlerinde galip geldikleri haftada play-off hattındaki Pera Gençler Birliği, Yalova ve Esentepe haftayı beraberlikle kapayarak önemli puanlar kaybettiler.
Ligin dibindeki Yenierenköy haftayı farklı mağlubiyetle kapatarak adeta lige havlu atmış olurken, Dörtyol play-out hattı için mücadele ettiği İncirli’yi kendi evinde mağlup ederek nefes aldı.
Aksa 1. Ligde oynanan 8 maçta üç maçı ev sahipleri, üç maçı deplasman ekipleri kazanırken, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.
8 maçta kale ağları 27 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. Bu hafta bir maçta gol sesi çıkmazken, en farklı galibiyeti 7 – 0’lık skorla Yeniboğaziçi aldı.
Gol krallığı yarışında koltuğun sahibi olan Karşıyaka futbolcusu İlyas Yılmaz haftayı hat-trick yaparak kapatarak gol sayısını 24 yaptı. Takipçisi Yeniboğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar ise 1 gol atarak 18 gole yükseldi. Esentepe futbolcusu Deniz Kibar da bir gol atarak gol sayısını 15’e yükseltti.
Aksa 1.Ligin 18. Haftasında oynanan 8 maçta toplam 31 sarı kart gösterilirken, 1 maçta kırmızı kart çıktı. Yeniboğaziçi – Yenierenköy maçı ise kartsız tamamlandı.
Haftanın takımı: Miracle Karşıyaka
Aksa 1. Ligin lideri Miracle Karşıyaka, ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyetle başlamasının sonrasında konuk olduğu ligin güçlü takımlarından Unimar Maraş karşısında iyi mücadele ederek sahadan galip ayrılmasını bilerek haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Futbolcusu: Selkan Deniz(Dörtyol)
Sezon başında Gençler Birliği’ne transfer olan ancak devre arasında yeniden takımı Dörtyol’a dönen Selkan takımı toparlayarak çıkışa geçirenler arasında yer alırken, İncirli deplasmanında iyi oyununu attığı golle süsleyerek haftanın futbolcusu oldu
Haftanın Antrenörü: İsmail Soydan(M.Hacıali Yılmazköy)
Lapta deplasmanına çıkan M. Hacali Yılmazköy takımının teknik patronu İsmail Soydan rakibinin hafta içi kupa maçı oynamasını iyi değerlendirerek ikinci devrede oyuna aldığı futbolcularla maçı lehine çevirmeyi bildi ve haftanın antrenörü olmayı da hak etti.
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu(Yalova - Esentepe)
Zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan play-off hattındaki Yalova ile Esentepe arasındaki mücadelenin hakemliğini yapan tecrübeli hakemlerimizden Utku Hamacıoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve yardımcılarıyla uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Ahmet Vatanseven(Dörtyol), İlyas Yılmaz(Karşıyaka), Salih Say(Baf Ülkü Yurdu) Doğanalp Arıkan(Yeniboğaziçi)
Haftanın Takımı:
Onurhan (BÜY), Sertaç (Binatlı), Sergen (Dörtyol), Ayhan(M.H. Yılmazköy), Civan(Yalova), Ahmet Can(Karşıyaka), Yıldıray (Yeniboğaziçi), Ümit(Düzkaya), Mustafa (BÜY), İlyas (Kaşıyaka), Turgut (Yeniboğaziçi)
AKSA 1.Lig 18. Hafta sonuçları
Yalova-Esentepe: 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe: 1 – 0
İncirli-Dörtyol: 1 – 2
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7 – 0
Düzkaya-Girne Halk Evi: 3 – 2
Pera Gençler Birliği-Binatlı: 0 – 0
Lapta-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Ünimar Maraş-M.Karşıyaka: 2 – 4
AKSA 1.Lig 19. Hafta maç programı
Binatlı-Düzkaya
Mormenekşe-Yalova
M. Hacılai Yılmazköy-Yeniboğaziçi
Miracle Karşıyaka – İncirli
Esentepe-Unimar Maraş
Girne H. Evi – Baf Ülkü Yurdu
Dörtyol – Lapta
Yenierenköy – Pera Gençler Birliği
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|18
|13
|1
|4
|59
|20
|39
|40
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|18
|11
|3
|4
|37
|19
|18
|36
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|18
|10
|4
|4
|45
|21
|24
|34
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|18
|9
|6
|3
|32
|19
|13
|33
|5.
|Yalova SK
|18
|9
|5
|4
|24
|19
|5
|32
|6.
|Esentepe KKSK
|18
|8
|6
|4
|37
|21
|16
|30
|7.
|Düzkaya KOSK
|18
|8
|5
|5
|31
|24
|7
|29
|8.
|Lapta TBSK
|18
|8
|2
|8
|32
|27
|5
|26
|9.
|Binatlı YSK
|18
|6
|5
|7
|26
|29
|-3
|23
|10.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|18
|6
|5
|7
|25
|32
|-7
|23
|11.
|Mormenekşe GBSK
|18
|5
|7
|6
|26
|27
|-1
|22
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|18
|6
|3
|9
|38
|41
|-3
|21
|13.
|Girne Halk Evi
|18
|6
|2
|10
|18
|24
|-6
|20
|14.
|İncirli SK
|18
|3
|5
|10
|18
|40
|-22
|14
|15.
|Dörtyol SK
|18
|3
|3
|12
|14
|42
|-28
|12
|16.
|Yenierenköy TSK
|18
|1
|2
|15
|20
|77
|-57
|5