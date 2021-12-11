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Karşıyaka, İncirli’yi dörtledi

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Karşıyaka, Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İncirli’yi Sezer ve Esin’in 2’şer golüyle farklı mağlup ederek kendine geldi

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Karşıyaka, İncirli’yi dörtledi
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Stadyum: Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Berk Bağrıkara, Emre Çevikdal
Karşıyaka:  Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir (Dk.67 Bayram), Esin, Arda, Sezer (Dk.70 Altuğ), Olgun, Ertu (Dk.46 Aykan), Hüseyin Konyalıoğlu,Güvenç (Dk.64 Zekai)
İncirli: Ferhat, Salih Oduncuoğlu (Dk.80 Hakan Deniz), Sami, Volkan, Bekir, Ahmet Tatlıses, Hikmet, Hakan Deniz,Abdullah, Hakan Bulut, Nahit
Goller:12 ve 50.Dk Sezer, 49 ve 72.Dk Esin (Karşıyaka)- 77.Dk Sami (İncirli)
 
AKSA Birinci Ligde zirve yarışı içerisinde olan Karşıyaka, Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İncirli’yi Ergin Şahdur Stadı farklı mağlup ederek kendine geldi.
Maça hızlı başlayan Karşıyaka, 12. Dakikada Sezer’in golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamlamayı başardı.
İkinci devreye de hızlı başlayan Karşıyaka, 1 dakika içerisinde 2 gol buldu. 49’da Esin ve 50. Dakikada Sezer’in golleriyle skor 3 – 0 oldu. Esin 72’de skoru 4 – 0 yaparken, 77’de Sami’nin golü İncirli için teselli oldu. 4 – 1
 
 
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