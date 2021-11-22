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Karşıyaka hedeften şaşmadı

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Karşıyaka hedeften şaşmadı
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AKSA Birinci Ligin 10. haftasında Düzkaya’ya deplasmanda 2 – 1 mağlup olan Karşıyaka kulübü yenilgi sonrasında açıklama yaptı.
Karşıyaka Anamur Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:
“Düzkaya’ya mağlup olmuş olabiliriz. Fakat Karşıyaka olarak hedefimizden 1 adım geriye düşmedik.
Düzkaya maçı bir kaza maçıydı. Şimdi daha güçlü dönme zamanıdır. 11. Haftada oynayacağımız Yalova maçında bunu göstereceğiz.”
 

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Etiketler; #AKSA 1. Lig #Karşıyaka
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