Karşıyaka hedeften şaşmadı

AKSA Birinci Ligin 10. haftasında Düzkaya’ya deplasmanda 2 – 1 mağlup olan Karşıyaka kulübü yenilgi sonrasında açıklama yaptı.

Karşıyaka Anamur Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Düzkaya’ya mağlup olmuş olabiliriz. Fakat Karşıyaka olarak hedefimizden 1 adım geriye düşmedik.

Düzkaya maçı bir kaza maçıydı. Şimdi daha güçlü dönme zamanıdır. 11. Haftada oynayacağımız Yalova maçında bunu göstereceğiz.”

