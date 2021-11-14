Karşıyaka Görneç’e acımadı

AKSA Birinci Lig’in 9. Haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, lig sonuncusu Görneç’i, geriye düştüğü maçta 5 – 1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ergin Şahdur Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği maça Görneç hızlı başlarken, 9. Dakikada Mehmet Özsoy takımını deplasmanda 1 – 0 öne geçirdi.
Golden sonra Karşıyaka maça ağırlığını koydu. 20’de golcü Güvenç ve 33’te Bayram Arıkhan’ın kafa golleriyleKarşıyaka devreyi 2 – 1 önde tamamladı.
İkinci devreye etkili başlayan Karşıyaka, Sezer Tokbaş ve Esin Sonay’ın 2 dakika içerisinde attıkları gollerle 68’de skoru 4 – 1 yaptı. Maçta son sözü Sezer Tokbaş söyledi. 5 – 1
Karşıyaka 5 – 1’lik galibiyetle 20 puana yükselip, liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Görneç ise 1 puanla son sırada kaldı.
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