Karşıyaka galibiyeti hatırladı

Miracle Karşıyaka, konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 3 – 2 mağlup ederek haftalar sonra yeniden galip gelerek rahat bir nefes aldı

Yer: Şengül Törehan StadıHakemler: Zekai Töre, Engin Akkagün, Yusuf AtlarMiracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay, Ali Özbahar, Mustafa Süzgen, Rahmi, Toykan, Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş.Yeniboğaziçi: Remzi, Ali Özay, Berkem, Turgut Kaçar, Zübeyir, Ahmet Kuşaf, Tufan, Djabı, Olgun, Umar, Berat.Goller: DK 10, DK 50 pen Dıatta, DK 55 İlker(Miracle Karşıyaka). DK 65 Ramadan, DK 66 Berkem(Yeniboğaziçi).AKSA Süper Lig’in 10’uncu haftasında Miracle Karşıyaka, ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi’ni konuk etti.Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda yer alan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekip lehine sonuçlanırken Karşıyaka ligde 4 hafta sonra galip gelmiş oldu. Karşıyaka 10’uncu dakikada ve 50’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Assane Diatta ile 2-0 öne geçerken, İlker İnceler’in 55’te attığı golle 3-0’lık skor avantajı yakaladı.65’inci dakikada oyuna sonradan giren Ramadan Ağdaç ve 66’ncı dakikada Berkem Korbay ile peş peşe goller bulan Yeniboğaziçi skoru 3-2 yapsa da maçta başka gol olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Miracle Karşıyaka oldu. Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 13 yaparken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yeniboğaziçi 1 puanda kaldı