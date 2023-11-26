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Karşıyaka galibiyeti hatırladı

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Miracle Karşıyaka, konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 3 – 2 mağlup ederek haftalar sonra yeniden galip gelerek rahat bir nefes aldı

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Karşıyaka galibiyeti hatırladı
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Yer: Şengül Törehan Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Engin Akkagün, Yusuf Atlar
Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay, Ali Özbahar, Mustafa Süzgen, Rahmi, Toykan, Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş.
Yeniboğaziçi: Remzi, Ali Özay, Berkem, Turgut Kaçar, Zübeyir, Ahmet Kuşaf, Tufan, Djabı, Olgun, Umar, Berat.
Goller: DK 10, DK 50 pen Dıatta, DK 55 İlker(Miracle Karşıyaka). DK 65 Ramadan, DK 66 Berkem(Yeniboğaziçi).
 
AKSA Süper Lig’in 10’uncu haftasında Miracle Karşıyaka, ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi’ni konuk etti.
Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda yer alan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekip lehine sonuçlanırken Karşıyaka ligde 4 hafta sonra galip gelmiş oldu. Karşıyaka 10’uncu dakikada ve 50’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Assane Diatta ile 2-0 öne geçerken, İlker İnceler’in 55’te attığı golle 3-0’lık skor avantajı yakaladı.
65’inci dakikada oyuna sonradan giren Ramadan Ağdaç ve 66’ncı dakikada Berkem Korbay ile peş peşe goller bulan Yeniboğaziçi skoru 3-2 yapsa da maçta başka gol olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Miracle Karşıyaka oldu. Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 13 yaparken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yeniboğaziçi 1 puanda kaldı

 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 10 10 0 0 28 9 19 30
2. Mağusa Türk Gücü 10 9 0 1 42 10 32 27
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 9 8 0 1 23 7 16 24
4. Göçmenköy İYSK 10 5 3 2 20 13 7 18
5. Yenicami AK 10 5 1 4 24 23 1 16
6. Doğan Türk Birliği 9 4 3 2 19 10 9 15
7. Çetinkaya TSK 10 4 2 4 16 16 0 14
8. Lefke TSK 10 4 2 4 12 12 0 14
9. Miracle Karşıyaka ASK 10 3 4 3 17 18 -1 13
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 10 4 1 5 20 23 -3 13
11. Mesarya SK 10 4 0 6 11 17 -6 12
12. Alsancak Yeşilova SK 10 3 1 6 13 17 -4 10
13. Küçük Kaymaklı TSK 10 2 2 6 13 24 -11 8
14. Pera L. Gençler Birliği SK 10 2 1 7 13 30 -17 7
15. Türk Ocağı Limasol 10 0 3 7 10 29 -19 3
16. Yeniboğaziçi DSK 10 0 1 9 12 35 -23 1
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