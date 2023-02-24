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Karşıyaka, Coşkun Ulusoy’a emanet

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Karşıyaka, Coşkun Ulusoy’a emanet
AKSA Birinci Lig’in lideri Miracle Karşıyaka, Teknik direktör Hüseyin Hacıömer’in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yolların ayrılması sonrasında takımın antrenörlük görevine Coşkun Ulusoy’u getirdi.
Ulusoy’un yardımcı antrenörlük görevini Nejat Kurtarıcıoğluları ile İbrahim Dağman’ın, kaleci antrenörü görevini de Hüseyin Şerifali’nin yapacağı ve Pazar günü oynanacak Ünimar Maraş karşılaşmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.
Ligin ikinci devresinde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kaybeden Karşıyaka, 37 puanla en yakın rakibi Baf Ülkü Yurdu’nun 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.
 
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