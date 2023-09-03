Karşıyaka, Assane Diatta’yı denemeye aldı

Karşıyaka’da yabancı oyuncu Edwin Gyasi yaşadığı bileğindeki sakatlık nedeniyle tedavi amaçlı Hollanda’ya gitmesi sonrasında Miracle Karşıyaka yönetimi 23 yaşındaki Assane Diatta’yı denemek için adaya getirtti

Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka’da yabancı oyuncu Edwin Gyasi yaşadığı bileğindeki sakatlık nedeniyle kamp sonrasında Teknik Direktör Caner Oshan’ın raporu doğrultusunda tedavi amaçlı Hollanda’ya gitti. Bolu kampının bitişi ile birlikte İstanbul’da Hollanda’ya geçen Gyasi’nin bileğindeki sakatlığının durumunun bu hafta yapacağı doktor kontrolü ile birlikte belli olacağı açıklandı. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise elini çabuk tutan Miracle Karşıyaka yönetimi 23 yaşındaki Assane Diatta’yı denemek üzere Bolu kampı dönüşünde takımla birlikte ülkeye getirdi. Caner Oshan yaptığı açıklamada önlerinde fazla zaman olmadığını Gyasi’nin durumunun ise bu hafta arası netlik kazanacağını belirterek bu nedenle Assane Diatta’yı denemek üzere adaya getirdiklerini belirtti.



