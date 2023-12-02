Kargalar’a ‘kaymak’ tadında galibiyet

Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-0 yenerek lider Cihangir’in puan kaybetmesiyle puan farkını 1’e indirerek, zirveye göz kırptı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıFehimDayı, HakanGök, SerdarGürpınarUfuk, Ünal, Mehmet Gürlü (46.Dk Uğur), Yusuf, Mustafa Salk (77.Dk EmreKuvvetlişahin), Erhun (65.Dk EmreÖzsin), Nevzat (85.Dk HasanEvren), Doukara, Şenol (77.Dk Doğukan), Dinopeter, ZihniSalih, Halil, Rifat, Mehmet Öztürk, Alpay, Derviş (73.Dk Tuğrul), Muhammed (53.Dk EmreNazik), Felix (73.Dk Yağış), Alp (17.Dk Asrın) (85.Dk Yaşar), Bahadır, HasanÇakır23.Dk Şenol, 72.Dk Doukara, 90.Dk EmreÖzsin, 90+1.DK Dinopeter (MTG)Aksa SÜper Ligi’nde zirve mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-0 yenerek zirvede lider ile puan farkını 1’e indirdi17. Dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter'in vuruşunda savunma önledi.23. Dakikada soldan gelişen MTG atağında Mehmet Gürlü'nün ortasinda Şenol kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-030. Dakikada soldan gelişen MTG atağında Dinopeterin vuruşu az farkla dışarıya gitti.33. Dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında Felix kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu sağa alırken pozisyonu kaybetti.41. Dakikada gelişen MTG atağında sağdan Mustafa Salk'ın pasında altipas içinde Doukara vurdu ama top kaleci Salih'te kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 MTG üstünlüğü ile sona erdi.50. Dakikada gelişen MTG atağında Mustafa Salk'ın sert vuruşunu kaleci Salih kornerle önledi.69. Dakikada Magusa Türk Gücü atağında sağdan Emre Özsin'in ortasında Şenol'un kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti.71. Dakikada yaklaşık 30 metreden Emre Özsin'in vuruşu direkten döndü.72. Dakikada gelişen MTG atağında Doukara ceza sahası dışından sert vurdu topu kaleci Salih'in sağından filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.90. Dakikada gelişen MTG atağında Dinopeter'in pasında Emre Özsin'in vuruşu filelere gitti ve skor 3-0 oldu.90+1. Dakikada gelişen MTG atağında Dinopeter'in vuruşunda top filelere gitti ve skor 4-0 oldu.Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve MTG konuk ettiği Küçük Kaymaklı karşısında 4-0 galip gelerek zirve mucadelesini sürdürdü.