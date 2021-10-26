Karavezirler: Üç maymunu oynarlar

BTM Kulüplerinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantısına katılan Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, BTM Kulüplerinin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı.

Yıllardır hükümet edenlerin kulüplere karşı 3 maymunu oynadıklarını söyleyen Aytaç Karavezirler, kulüplerin sorunlarının ortak olduğunu, BTM kulüplerinin sorunlarının çözülmesi için de yanlarında olacaklarını belirtti.



