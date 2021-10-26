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Karavezirler: Üç maymunu oynarlar

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Karavezirler: Üç maymunu oynarlar
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BTM Kulüplerinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantısına katılan Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, BTM Kulüplerinin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı.
Yıllardır hükümet edenlerin kulüplere karşı 3 maymunu oynadıklarını söyleyen Aytaç Karavezirler, kulüplerin sorunlarının ortak olduğunu, BTM kulüplerinin sorunlarının çözülmesi için de yanlarında olacaklarını belirtti.
 
 
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