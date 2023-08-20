Karagümrük 3 puanı 2 golle aldı

Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Karagümrük, 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta Beşiktaş'a yenilen Karagümrük bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Alanyaspor'a yenilen Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Ligin 3. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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