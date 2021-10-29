Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yenilgisiz lider Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti

Stat: Medical Park

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk. 76 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic (Dk. 80 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 66 Phiri), Umar (Dk. 80 Remy), Boldrin (Dk. 66 Boyd), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)

Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 73 Nwakaeme (Trabzonspor)



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yenilgisiz lider Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 22. dakikada Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 43'te Djaniny attığı penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. Maça sonradan dahil olan Nwakaeme bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada attı.

Bu sonuçla yenilgisiz lider Trabzonspor üst üste oynadığı 4. maçını da kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Son sıradaki Çaykur Rizespor 4 puanda kaldı.

