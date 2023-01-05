Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunda oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçta bordo mavililere galibiyeti getiren goller Riad Bajic (Kendi Kalesine), Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti. Bitexen Giresunspor ise 19 puanda kaldı.
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